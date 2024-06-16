自由廣場》建議馬先生 常駐中國貢獻所長並圓夢

◎ 郭釋義

馬英九先生日前批評賴總統接受美國《時代雜誌》專訪時再度提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述，馬先生並標榜其「兩岸」論述清楚，並質疑賴總統是否認同「一個中國」原則、是否認同中華民國憲法。

馬先生於四月初前訪中國，於行程中提到「無論是何黨派，都共奉黃帝做為我中華民族炎黃子孫共同的始祖」。

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炎黃只可說是中國古代文獻記載的傳說人物，尚未有考古學的證據。從中國歷史來看，各朝代分分合合、領土有大有小，也常有南遷偏安狀況，並且數度被外族統治，其中至少包括五胡亂華、元朝、清朝等的統治，理論上並非每個人人都是炎黃子孫。

實際上種族類別是遠多於這五族，僅有漢人勉強可說是炎黃子孫，對其他的種族而言，硬要成為炎黃子孫，就像強迫他們亂認祖宗一樣。另外，台灣的原住民，從遺傳學來分析是屬於南島民族，跟炎黃更是完全扯不上關係。

馬先生曾任總統，其心中雄圖大略，大可在他八年任內徹底發揮，而不需卸任後，不在其位卻還任意對國家政策指指點點、說三道四。況且在他擔任總統屆滿八年時，根據TVBS民調，僅有廿三％滿意其施政，可見當時執政狀況與台灣民意有所差距。

馬先生如果心懷認祖歸宗的中國夢，應常駐中國（即花較長的時間留駐中國），並積極提供其從政經驗及理念給其熱愛的中國，尤其是給其官員及人民參考，相信如此對中國將很有助益，並且這才能完全實踐他所心懷的理想。而以中國視馬先生為上賓的態度，相信他們也會欣然接受。

由於我國是民主國家，人民對馬先生的主張看法紛歧，大致可分為認同、不認同及沒有意見等。但假使馬先生能常駐中國來貢獻所長．並盡其當為炎黃子孫責任，相信台灣人民應該都會非常贊同，認同其主張的人會認為馬先生能實踐理想，不認同的人則可少聽到他一天到晚唱衰台灣及眼不見為淨，至於沒意見的人應該也不會有意見，所以在大家都可接受的狀況下，這應該是最圓滿的作法。

（作者為台北市民）

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