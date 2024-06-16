自由廣場》對話取代對立 面對挑戰堅守立場

◎ 廖明輝

時代雜誌（TIME）日前專訪賴清德總統並作為封面人物，封面主題為「The Taiwan Test」，強調台灣在賴總統領導下所面對的考驗，副標題為：「隨著與北京的緊張局勢升高，這個島嶼的新總統賴清德堅守立場」。賴總統提出推動兩岸和平的願景，邀請中國國家主席習近平，與台灣共同承擔起區域和平穩定責任，創造區域繁榮，也帶給世界和平。

他強調，台灣願意以互利共榮為目標，與中國進行對話交流，共同創造繁榮的局面。台灣和中國的經貿關係是全球供應鏈分工的結果，雙方可在經濟上互補合作，穩定的中國有助於成就安全的台灣，而繁榮的台灣也可以帶動中國的進步。

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在國際關係方面，美中台的三角關係尤為複雜，隨著美國大選逼近，兩黨總統候選人展現對中國的強硬態度，無疑會給台灣帶來更多壓力。時代報導中就指出，雖然台灣的認同感處於歷史新高，而美國對台支持也達到前所未有水平，但這卻可能促使北京加速採取行動攻占台灣。康乃爾大學政治與全球事務研究所與耶魯大學國際領導中心所推動的「和平推」（Peace Game）理念，可以提供新思維來看待兩岸關係。

「和平推」新思維 看待兩岸關係

「和平推」與傳統「兵推」（War Game）有著根本上不同，強調透過合作尋求解決方案，避免二元對立的陷阱。戰爭往往不是由於開戰的意圖，而是由於誤判所引發，因此，對話是理解對方立場、防止誤解、避免陷入零和遊戲的陷阱。美中台關係尤為複雜，處於數十年來的最低點，任何一方的誤判都可能引發嚴重後果。在多次「和平推」模擬中，結果顯示美中雙方都傾向於認定對方的行動背後有惡意，而這種誤解正需要透過對話來化解。

賴總統同時強調深化民主的重要性。提倡透過集思廣益、理性討論來制定政策。意見不同者可以面對面理性討論，意見相同者可以互相交換關心面向，不清楚議題者可透過現場討論來釐清內容。民主社會的可貴之處，在於每一個人都可以表達立場。這讓我想起「明尼蘇達式友善」，透過「妥協」、「信任」與「連結」或許能為台灣政治環境提供一種和解的可能性，不僅有助於化解社會的對立氛圍，更能促進國家的穩定與團結。

最後，誠如賴總統在專訪結語所強調：「我的責任就是深化台灣的民主，讓各行各業有抱負的人，都可以實現他們的理想、為國家奉獻」。期待透過對話取代對立，全民團結以面對各式各樣的挑戰，讓台灣從被外媒嘲諷的「喧鬧式民主」轉為「明尼蘇達式友善」，促進社會的包容、合作與進步，把台灣建設成一個友善的國家。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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