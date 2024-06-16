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自由共和國》彭碩／中國公民明確支持 台灣是獨立的國家

2024/06/16 05:30

彭碩／中國旅美工程師

本人身為中國的公民，明確支持台灣是獨立的國家，這個不需要台灣宣布，而是已經明確存在的事實。

我們都不想發生戰爭，這個可能性不大。首先當時中國連近距離的金門島都打不下，何況是遙遠得多的本島；再者，台灣的半導體產業影響全球，中國如果發動戰爭的話，勢必會遭受到已開發國家最嚴厲的制裁，而中國的經濟非常依賴外貿，這種制裁中國承受不起。此外，「美日台」乃至全世界自由民主的國家都是同一戰線聯盟，盟友結合的力量非常強大。

台灣解除戒嚴前的白色恐怖時期，和當下的中國有些相似，「六四天安門」事件已經卅五週年了，中國人仍然不能自由地表達訴求。《中華人民共和國憲法》規定的言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由只存在於紙上。賴清德總統的得票率只有四十％，說明還有六十％的人並不滿意，但這肯定好過中國習近平的一百％「全票通過」，因為在台灣，你的聲音政府還是願意傾聽。與之相反，在中國，因為政府和官員的權力並不來自於選票，所以他們並不尊重普通民眾。

中國的官員飛揚跋扈，對待普通民眾就好比對待牲畜。比如說，中國很多城市「禁摩限電」，就是禁止和限制摩托車（非重機）和電單車上路。政府給出的理由很多，例如安全性低、造成交通擁堵等，實際上真正的原因就是制定政策的市委書記不需要騎摩托車，他有專車接送。他制定政策並不需要民眾授權。他一個人不騎摩托車就能決定一個城市數百萬人禁止騎摩托車。

而在這之前的「計劃生育」政策，生孩子都是需要先審批，生第二胎是被禁止的。如果意外懷孕會被強制墮胎，連你的子宮都不屬於你自己，它屬於共產黨。各種政治運動層出不窮，因為發動這些運動只需要一把手的意志，並不需要「議會」之類的討論、表決，更不存在質詢，所有的討論都被禁止，稱為「妄議中央」。一個人就能決定整個國家十多億人的命運，這正常嗎？

所謂中國的最高權力機構「全國人民代表大會」只是一個橡皮圖章。憲法修正案國家主席可無限期連任，僅二票反對。在台灣，要查詢官員的財產有專門的網站可在線查詢，非常方便，連總統的財產都是公開的，因為有官員財產申報制度。前總統陳水扁被投獄，是因為司法獨立。這些在中國完全不可能發生，至今無法查詢到任何一級官員的財產情況，更不用說習近平這一級別，貪污腐敗橫行。行政干預司法更是普遍現象，因為法院要服從共產黨的領導。

「中華民族」這種空洞的政治概念毫無意義，共產黨如果覺得中國人同屬中華民族，那所有人都應該是平等的，顯然事實並非如此，共產黨執政的國家，都是官本位，當官的最大。在中國有非常多的標籤來劃分出身背景。一個人的求學、就業、福利等各項權利都會受到極大的影響，比如說戶籍制度，城鄉區別待遇由來已久，中國的農村老人幾乎沒有養老金，難道這些老人不屬於中華民族嗎？

炒作「炎黃子孫」這種概念非常滑稽，共產黨信仰「唯物主義無神論」，他們不相信任何神話。相反，他們崇拜的是外國人馬克思、列寧。馬克思主義學院和中共黨校的數量遠遠超過廟宇、宗祠，文化大革命期間無數的文物被毀。諷刺的是，他們又人為造神大搞領導人個人崇拜，共產黨才是真正的數典忘祖。

「一國兩制」同樣荒謬。兩種制度，必然有高下之分，為什麼不直接選用更好的那種？無非是那種制度對民眾更好，而對統治階級共產黨並不好。共產黨最害怕的就是選票，因為知道自己不得民心，必定失敗。

在很多地方都有華人，比如新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、加拿大、美國等等。他們從種族上都屬於華人，但不能說他們的國籍是中國人，台灣也是同理。

台灣回歸中國之後，學生就會被要在學校強制學習和背誦「習近平語錄」了，這種政治科目的洗腦教育每學期必考，而且會一直持續到研究所畢業。

本人並非支持或者反對任何台灣的政黨，只是說明中國的現狀是獨裁，台灣人民不必擁抱獨裁體制。台灣的民主制度肯定並不完美，但肯定是好過中國的獨裁。台灣已經向世界證明，華人社會能實現民主。

香港的《國安法》出台之後，標誌著香港正式回歸中國，香港的司法獨立不復存在，香港從國際金融中心變成了國際金融中心遺址，香港只能示範一次。

中國民眾所稱的「武統台灣」實際上是共產黨裹挾民眾，將他們綁上戰車，中國的民眾其實是友好善良的，只是他們被共產黨的洗腦教育和輿論宣傳所誤導。因為中國沒有言論自由，Facebook、YouTube、TikTok、IG、維基百科、Netflix等無數的媒體在中國是被封鎖的，資訊被封鎖，民眾無法得到全方位的資訊，新聞報導被層層審核，實際上沒有真正的新聞，都是維護共產黨統治的意識形態輿論宣傳。

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