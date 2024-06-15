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自由廣場》「我就是比你大」 藍委失言也失格

2024/06/15 05:30

◎ 張惠博

立法院司法及法制委員會日前逐條審查，藍委翁曉玲不滿討論卡關，發言嚴厲指責民進黨，稱綠營向來擾亂議事，無厘頭討論。她還說大家從早上討論到下午，討論到第卅五條還說沒討論，現在已經進行到第卅六條，但民進黨講來講去還是又講到第卅五條，這就是為什麼國民黨不願意跟民進黨立委進行討論，這是冗長而沒有意義的討論，民進黨就是亂討論，有按照條文內容討論嗎？沒有！

前述發言，引發綠委不滿齊聲反駁，也有人喊出「好大，我好害怕」，讓翁立委更加失控嗆聲：「我就是比你大！怎麼樣！你就是沒有知識！」，並說，「不管是國會改革法到今天的條文，只有民進黨認為對的才對的？經過那麼多討論，大家都有發言，我們要討論到你們滿意才能通過嗎？」愈講愈離譜，也愈激動。讓人想起翁立委曾說出「質詢它是一個上對下」，已讓大家搖頭，不意再演出「我就是比你大」，可見其內心存在著某種牢不可破的概念，也暴露出其欠缺民主素養，更缺乏對他人的尊重與欣賞的氣度。

立委的法學專業，固然有利於發揮長才，但是在法案討論過程，更須仰賴多數委員的支持，才能順利通過成案。倘若經常與其他委員發生口角，甚至引發眾怒，恐難獲支持。翁立委一再失言犯錯，正如同籃球隊一樣，恐會導致球隊輸掉比賽，無可避免的，自己也將成為戰犯。

（作者為彰化師範大學前校長）

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