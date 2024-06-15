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自由廣場》中國快艇闖淡水河 海巡署需嚴肅面對

2024/06/15 05:30

◎ 黃新龢

中國籍阮姓男子日前駕駛快艇闖入淡水河，事發至今，「真相」卻有三種版本，海巡署、海巡署北部分署及阮男，三方說法兜不攏。海巡署說，雖未及時攔截登檢，但海巡人員在快艇靠岸時就逮人；北部分署新聞稿則指出，沙崙雷達當天九點多發現可疑快艇，隨即通報並加強監控，而該艇與淡水渡船碼頭的交通船擦撞，有業者報案；而阮男則自稱，在撞船後將快艇駛到岸邊，獨自走上岸向路人求助報案，海巡人員趕到現場將其逮捕。媒體更披露報案電話錄音，顯示海巡單位接獲客輪船長報案時，對狀況仍不清楚，凸顯海巡說法的矛盾與通報機制鬆散。

姑且不論阮男是否有其他目的，海巡單位紀律鬆散，恐非單一事件。筆者與曾在北部海巡單位服役的數位弟兄詢問，渠等表示，當年服役時，仍有守望業務，海巡弟兄需在晚間攜帶大倍率望遠鏡、夜視鏡等裝備，於海岸置高點觀察海面船隻動態，並定時回報雷達站，以供與雷達目標核對。惟實際狀況是，執行守望勤務的弟兄，不時因為天候不佳、身體不適或偷懶，在並未實際看到海況的情況，隨意編造回報海上船隻動態，雷達站竟全盤接受，並未質疑守望弟兄回報的內容。也讓部分弟兄因此心存僥倖心態，認為雷達站也在「混」，不必認真值勤，而將相關設備用來觀察都市夜景，以及是否有長官查勤。其他檢查貨輪、漁船、客船等業務，做表面的情形十分普遍，甚至部分同仁會主動向外籍商船索取不同國家的飲料、紀念品，做為個人蒐藏，紀律鬆散令人嘆為觀止。渠等亦表示，以他們親身服役的經驗，此次海巡發生讓中國男子駕船闖入淡水河的事件，完全不意外。

筆者寧願相信，上述情形僅是少數特殊狀況，且歷經多年，「應」已改善，多數海巡弟兄仍是兢兢業業捍衛邊境安全。此次事件真相，並不難瞭解，只要官員有心調查，認真瞭解當前制度、設備、人員、流程等問題並進行改革，國人必定會給予海巡弟兄全力的支持。相反的，若因特殊考量，遲遲無法將事實說清楚，既使已經公布懲處名單，民眾恐無法接受，影響社會對海巡署的信任，更衝擊認真於崗位上工作弟兄的士氣，政府務必妥甚處理。

（作者為法學博士、研究人員）

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