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自由廣場》藍營先回答 核廢料怎麼處理

2024/06/15 05:30

◎ 張天泰

經濟部長郭智輝日前在立院備詢時一度提到，修法若通過，核二、核三廠可延役廿、卅年，引發熱議，但郭部長隨後澄清是在核安、核廢料可得到處理時才會往下考慮，遭藍營立委柯志恩質疑，郭智輝出身業界，期盼他能講出產業界的需求與期待，而非受政治框架影響。

但是核電核廢料無處去，一直是藍營無法回答的問題。目前國民黨持續把缺電事件和核電延役議題綁在一起。藍委提核電延役修法，藍營立委群在立法院進行提案攻勢操作，二○二四年二月便開始提案，提案人和連署的委員皆不相同，但條文修改內容卻幾乎相同，皆主張刪除《核子反應器設施管制法》第六條第二項「期滿須繼續運轉者，經營者應於主管機關規定之期限內申請換發執照。未依規定換發執照者，不得繼續運轉」等文字。三月，提案移除《環境基本法》第廿三條「非核家園」，將非核家園目標改成淨零碳排目標。四月藍委賴士葆再提新法案《核子反應器設施研議條例》草案進入院會。 藍營挾著國會多數，粗暴地將能源政策導向國民黨要的，並試圖誤導人民去走向擁抱核能的錯誤道路。

國民黨合理化核電延役的政治修辭，多為穩定電力供應，及避免未來能源短缺，與保持經濟發展，並有效減少碳排放、緩和全球暖化的問題，但其正在利用似是而非的口號話術，強推核能給台灣人民，但是否有考量台灣地震議題，核電廠面對此天災頻繁，甚至戰爭必須承擔的解決政策方案在哪裡？台灣核廢料無處放，是核能政策能否推行的問題，也是核電延役最大的根本性問題，國民黨持續說其主張核能政策應參考美國。

但美國自一九五○年代起至二○二二年，約七十二年間，美國累積了八．三萬公噸的核廢料，目前存放在遍及卅四個州的七十六座反應爐廠址內，而美國政府花費數十年，在內達華洲的尤卡山建造大規模核廢料貯存場，已投入了數百萬美元，經歷歐巴馬、川普及拜登三任總統 ，但因在地民意反對，對核安問題有疑慮，連三任美國總統都不敢推動，最後導致政策遭遇挫折並未完成，而上面的事實，是國民黨推動核電延役未說出的真相。

台灣需要的是綠能轉型，而非核電延役的倒退方法，核電核廢料該怎麼處理？這個根本問題藍營不該逃避！

（作者為政治工作者、教育博士）

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