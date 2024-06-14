自由廣場》中東歐是台灣外交的新大陸

◎ 陳永昌

二○二一年武漢肺炎疫情高峰，立陶宛、斯洛伐克、捷克與波蘭等歐洲四國先後宣布捐贈台灣疫苗。回顧過去三年，遙遙相隔八千多公里的中東歐地區，成為台灣外交的新大陸。

與捷克雙邊關係進展最熱絡，從官方到民間，雙方人員、資金與貨物雙向流通頻繁。二○二○年八月底，捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）率領九十人訪問團包機訪台，為兩國互動奠定良好基礎，華航於去（二○二三）年七月首航直飛布拉格是重大突破，副總統蕭美琴也在三月中旬就職前抵達布拉格訪問。兩年多來雙方出錢出力共同投入烏克蘭重建，更讓「善的循環」擴散外溢至第三國。

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不顧北京當局反對，捷克中心今日於台北正式掛牌。捷克中心直屬於捷克外交部，負責宣傳推廣捷克歷史、語言、文化與觀光，與成立屆滿卅年捷克辦事處在外交與經貿上搭配分工。台灣是捷克中心全球第廿八個海外據點，台灣駐捷克代表處也於去年二月提前成立對口單位文化組，成為中歐地區唯一首例。故宮文物預定明年九月前進布拉格國家博物館，將迎來台捷文化交流第一波高峰。

台北捷克中心開幕第一檔活動是《捷克攝影圖文展》，正好捷克小提琴家斯帕契克（Josef Spacek）今晚（六月十四日）與台北市立交響樂團在台北國家音樂廳演出，他於廿五歲時獲聘為捷克愛樂首席，是百年名團歷來最年輕樂團首席，目前是專業獨奏家的他連續兩年與北市交合作。台北捷克中心成立目的是讓捷克「在台北被看到及聽見」，今天有個好的開始。

華航布拉格直飛航線是兩國關係持續加溫的櫥窗。以今年第一季為例，時值歐洲旅遊淡季，三月仍交出近九成載客率亮眼佳績，三個月平均載客率約八成五，是旅行業者眼中賺錢金雞母，尤其華航擁有中歐雙航點獨家優勢，布拉格每週兩班搭配上維也納每週五班，實質上等於天天直飛，雙點進出不用走回頭路，也讓旅行團行程安排更順暢。根據捷克旅遊局統計，今年第一季入境國際觀光客，台灣旅客成長率居冠，數量比去年增加高達百分之七十五。

直航便利為兩國經貿關係添薪加柴。鴻海、緯創、英業達與華碩等台灣電子業先後於捷克投資設廠，而布拉格距離台積電歐洲新廠所在地德勒斯登車程僅需兩小時，雙方在科技產業合作上存在很大空間，從理念相近進階提升為利益互補。

（作者為企業專業經理人）

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