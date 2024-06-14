自由廣場》理性務實看待SRF廠

◎ 陳文卿

最近有兩則熱門環保新聞，都跟垃圾有關。很多地方因焚化廠歲修，垃圾處理量能大減，造成垃圾堆積如山。另一是桃園的三座SRF廠之設廠爭議，市政府槓上中央，地方民眾也不滿在當地設廠。雖然都是垃圾處理問題，這兩個事件，一個是垃圾無法處理勢必影響環境，另一個卻是反對設置廢棄物再利用設施，擺在一起看，真是很矛盾。

除了大家每天產生的生活垃圾外，各工廠也會產生各類事業廢棄物。台灣的資源回收成效，與國外各先進國家比較，算是不錯了，但還是有無法回收再利用的許多廢棄物必須處理。因此，儘管焚化廠不受歡迎，卻是解決垃圾問題的最重要利器。焚化廠除了處理生活垃圾，相當高比例的事業廢棄物也是送到焚化廠處理。

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焚化，除了具有將廢棄物分解減量的功能，回收熱能發電更是重要的效益。但焚化廠有一定年限，國內的焚化廠壽命大多已廿年以上，免不了要定期維修以維持處理效能。且焚化廠對進廠之垃圾無選擇性，空污問題較麻煩，除須有完善的集塵設備，還要控制戴奧辛排放，更須有活性碳吸附裝置。而垃圾焚化後，尚有約一兩成無法燃燒的無機性成分，會殘留為底渣，必須再處理。

為了克服焚化的這些缺點，SRF（solid recovered fuel,固體再生燃料）廠，乃因應而生。SRF最重要的是藉由各種前處理單元，將含水分高、非可燃物，以及如PVC等易產生戴奧辛的物質剔除，將廢棄物製成熱值均勻、能源密度高的固體燃料。可以貯存也可運送到需要燃料的工廠去，等於是替代煤炭的再生燃料，故具有減碳效益。但進入SRF廠的東西畢竟還是廢棄物，地方人士不歡迎，可以理解。

針對社會大眾對於SRF的種種疑慮，環境部已修正「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，強調要加強料源管制，比照國際ISO標準，建立產品分級制度。進廠之廢棄物須為非有害性且具適燃性廢棄物。空污設備更要求必須具備能處理戴奧辛、粒狀物、硫氧化物及氮氧化物等污染防制設施，及提高定期檢測頻率，降低對空氣品質的衝擊。

所以照道理，SRF是較焚化更先進且更環保的技術。除非大家都不產生垃圾，且工廠廢棄物都能全部回收後再利用，真正做到「零廢棄」。否則就必須接受廢棄物處理設施存在的事實。不論對焚化廠或SRF廠，可要求更嚴密的監督管理，而不能一味排斥，這才是理性務實的態度。

（作者從事環保服務業）

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