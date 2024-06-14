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社論》實戰化訓練的減法與加法

2024/06/14 05:30

國防部長顧立雄上任後推動國軍訓練改革，如廢除傳統刺槍術、踢正步、以及官士兵出國可自由行等，獲得好評。顧說明，主要在強調實戰化訓練，以「減法方式」廢除流於形式主義項目。賴清德政府於前任蔡政府的建軍基礎，帶入積極的思維，從民眾角度看，國防投入著重實戰需求，為務實與效率做法。同時，讓國軍訓練不必囿於傳統或意識形態，更接民主地氣，對於推動中的全民國防，將具正面意義。

猶記去年二月，國防部曾針對外界質疑的踢正步，仍堅稱目的在「訓練官兵熟習軍事動作，養成軍紀嚴肅、精神鞏固、意志堅定之軍隊」。當時國防高層還認為，正步是基本教練，刺槍術是戰鬥教練，訓練是「練力、練技、練膽、練心」的要語。但這些說法，與民眾對義務役役期恢復一年後的訓練期待，差異甚大。隨軍事領導階層更迭，外界已看到變革。另外，面對中共認知作戰，我們作戰單位的回擊，這在顧上任後亦有不同。中國五月下旬突然宣布在台灣周邊海、空域展開環台軍演，我們軍方為進行反制，快速發布文宣、公布實際監控情形，包括釋出空軍F-16V戰機捕捉鎖定共軍「轟-6」轟炸機及「殲-16」戰機畫面，宣傳戰轉守為攻，有助安定民心。較過往國防部相關說明慢半拍，而使國內媒體與網路社群充斥中方或不利資訊，已有大幅的改善。

剪除軍方內部的形式主義，還包括沉痾已久的意識形態。舉辦「黃埔建校一百週年校慶」活動，即為一例。中共去年開始布局，利用「黃埔系出同源」，招引我方退役官兵赴中，名為紀念，實為統戰。製造「不管國軍、共軍，都是中國軍」假象。經勸說後，退輔會指僅「不超過一百人」、「極少數退伍將校」到中國。但這並非人數問題而已，民眾還是疑惑，退役官兵為何淪為對岸政治工具，是國軍訓練過程有什麼問題？服役期間喊抗敵，退役之後卻投敵，這問題不除，套用軍方之前為保留踢正步與刺槍術所言，無助養成「意志堅定」、「練心」之軍隊。我們並認為，即便只有一位退役官兵赴中，仍有弱化意志問題，同樣有礙於國軍實戰化訓練。

顧立雄曾任行政院黨產會首任主委，深知轉型正義對國家向前邁進的意義。過去國府時期乃至在台威權時代，所謂國軍，幾與黨軍劃上等號，「黃埔」建校的背後更有國共合作的背景。台灣既是民主國家，且已軍隊國家化，此刻還去爭黃埔的「正統」、「話語權」，豈不怪哉。看國軍的教育內容，乃至相關軍校介紹，繼續與過往糾纏不清，黃埔百年要大紀念、蔣介石銅像不移除，軍中觀念仍根深蒂固，與民眾認知形成極大落差。理應剪除、轉型的威權遺緒，繼續影響著現在國軍。我們近年頻遭中共軍事侵擾，部分退將或深藍人士倒果為因，反控民進黨政府親美抗中，中共才會被動回應，並對「外部」勢力「反介入」。其所喊的黃埔精神，則為兩岸同屬一中，國共更是一家親，友台的美日等國家反倒成了「外部勢力」。是非顛倒、觀念混淆，正中北京下懷。中共宣傳黃埔百年，鋪陳國共當年共同「抗日」的軸線。可笑的是，中共那時候是以「七二一方針」發展共軍實力，扭曲歷史，升高仇日，亦能分化台灣與民主盟邦的密切關係。

備戰才能真正止戰，面對中共升高的軍事壓力，我們必須加強實戰化訓練。另為抗衡威權中國的進逼，印太國家正相互串聯與結盟。其中，美國也挺台打造第一島鏈的關鍵防線。從軍售常態化與軍事融資，還擴大到人員的訓練、戰技的傳授等，這是實戰化訓練的「加法」。然而，我們也擔憂廢除形式主義項目的「減法」，速度不夠明快，使得國軍現代化的過程，「加減相抵」，或大扯後腿的不利現象。如何更強調民主化與軍隊國家化的觀念，摒除國府或威權時期史觀，正向做法絕非繼續紀念黃埔。我們認為，讓台美軍事關係進一步向下扎根，包括在軍校養成階段即建立合作機制，像是擴大校際交流、承認修習學分、增加赴美進修與攻讀軍校名額等，從國軍教育的基礎階段做起，打造具備國際視野，學習更多實戰經驗與科技能力的現代化軍人，推動更多更快的「加法」，因應其他暫難根除的「減法」，加大過於減，避免對實戰化訓練產生不利掣肘，更多量能帶動本質改變，這應該是可以積極思考的方向。

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