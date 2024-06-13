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自由廣場》公務員考績可比照志願役規定

2024/06/13 05:30

◎ 陳宏煇

拜讀貴版《自由開講》「搏命員警考績乙等，看出公務人員考核制度的荒謬」一文，深有同感。

筆者從軍校畢業開始任官，未曾記過或申誡，因此考績年年甲等以上，每年都能領到一個月的考績獎金，因為按《國軍志願役軍官士官及志願士兵考績作業規定》，除「特優」、「優等」和「甲上」有比率限制，甲等及甲等以下是沒有比率限制的，也就是說只要年度沒有犯大錯，每個人的考績都至少是甲等，都可以領到一個月的考績獎金。

但公務員就不是這樣了，公務員有「考乙百分之廿五」的限制，雖然長官每年都會「打考績」，但都是「打假的」，根本沒有客觀公正地考核，但長官又不想當壞人，因此各單位便訂定了一些奇怪的「考績內規」，像是新人到新單位的前三年，考績都是乙等，所以很多新人到新單位都不會想要求表現，因為再怎麼表現優異，考績還是乙等，就像這次在雲林頭部受傷卻還拚命保護所長的員警一樣，他可能就是因為是新人，不管怎麼拚搏，年度考績還是會被列為乙等。

另外有的單位則是規定，如要依《公務人員請假規則》內的「假別」請假，像是病假、喪假、陪產假等，亦或是《性別平等工作法》規定的「生理假」等，只能以自己的「特休假」請假，如果不以「特休假」請假，則當年度考績就直接列為乙等，考績獎金就會少一半。因此，很多公務員在生理期間，即使身體感覺非常不舒服，但卻因為害怕考績獎金少一半，只能忍著痛楚，拖著不舒服的身體去上班，甚至連父母親過世都不敢請喪假，《公務人員請假規則》形同虛設。

建議公務員考績制度比照志願役軍士官兵，甲等及甲等以下沒有限制，畢竟多數公務員是奉公守法的一群，除非「擺爛」或違法亂紀而被考列為乙等或乙等以下，不然至少都應該是甲等、考績獎金要領一個月才合理，如此才能鼓勵公務員勠力從公，積極創造更好的考績。

（作者是軍退，現為大學生輔人員）

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