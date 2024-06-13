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自由廣場》敵我識別偵查監控 宜善用AI科技

2024/06/13 05:30

◎ 曾傑克

端午連假期間，週日上午，一名中國籍男子駕駛快艇，從台灣西部外海，闖入淡水河，在渡船碼頭和交通船擦撞。海巡署在淡水外六海里，發現可疑目標，獲報後趕抵現場逮捕，並移送士林地檢署偵辦。這也是中國人駕快艇直闖北台灣航運樞紐淡水河的首例。

海巡署官兵們及其設備，都專注於對台灣國防海防有重大危害的大型中共軍艦，但是現代戰爭，中共解放軍不但大型軍艦如同下餃子一般，也用灰色地帶的攻擊方式，以大量小型船隻以及無人船的人海戰術，入侵台灣海域。

台灣號稱世界上大部分的AI電腦伺服器，都是MIT，卻未聞用AI科技來做軍事用途大面積海域的敵我識別偵查監控，我熟悉的美國航空管理局FAA的交通指揮系統，在空中交通繁忙時，有兩三千架飛機要指揮管理。並且熟悉長距離紅外線熱像儀（Thermal Imaging Systems）的監控設備，美國UAV1公司出產的M11紅外線熱像儀，車輛偵測範圍可達六十公里，人體偵測範圍可達卅公里。

幾個星期前，我到美國南加州聖地牙哥，參加全世界無人機大展，三天兩夜，參觀全世界各國的無人機展示，特別留意「無人機在台灣國防的用途」，也參觀「台灣館」，內有十幾家廠商，展出他們各色各樣的無人機，印象非常深刻。以我在美國四十年的航太工程師經驗，為此為台灣（Taiwan Specific）設計「AI科技軍事用途的敵我識別偵查監控系統」，其規格如下：

一、載重廿五公斤以上的無人機，以有線（tethered）的方式，提供電力以及高速光纖通訊，可以長時間滯留在高空中，台灣雷虎科技或者其他廠商都有這種無人機。（飛行高度在四百尺，就可監控四十公里半徑的大面積海面）。

二、掛載M11紅外線熱像儀，並「AIS船舶自動辨識系統」，把資料用光纖通訊傳至地面或者船上的控制基地台（Base Station）。

三、控制基地台設備有AI電腦伺服器，可以做「廿四小時敵我識別偵查監控」，錄影並且深度學習（Deep Leaning），越來越精確的把可疑的大大小小船隻，標示出來，這個是連中學生都能勝任的「敵我識別偵查監控工作」。（但是必須有經驗的AI程式軟體工程師，一直在做調整）

這套系統依台灣能力應該可一○○％MIT，價錢不會很高，希望台灣政府有關單位可以參考，短時間必可大大加強台灣的國防海防實力。

（作者是美國退休航太工程師）

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