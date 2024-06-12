自由廣場》嚴厲譴責蔣成龍/黃埔魂 軍人氣節

◎ 李文忠

報載：針對黃埔百年，北京於十六日在黃埔舊址舉行紀念活動，十七日在人民大會堂舉行中央紀念活動，由政協主席王滬寧發表談話，以「統一中國」定調「黃埔精神」。同時，北京由黃埔軍校同學會長與我陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍對接，由統戰部安排，邀請我近百位退役官兵赴陸參加黃埔紀念活動。

去年蔣理事長亦有此行，本人以退輔會副主委身份會同中央軍事院校校友總會、陸軍官校校友總會、陸軍官校專科班校友總會勸阻，蔣等仍執意前往，但遵守約束：不參加對岸官方活動、不接受官方招待、不接受媒體採訪。今年則不顧我們一再勸阻、警告，公然接受北京統戰部安排招待，與中共外圍組織對接。不能不公開表達嚴正立場，以正視聽。

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為什麼要公開反對?首先我們從黃埔的歷史談起：

孫中山創辦黃埔軍校是源於民國肇建後軍閥割據，他自覺必須建立革命的武力，學習蘇聯的經驗，也是聯俄容共的產物。

其後的發展是：一北伐期間寧漢分裂，國共正式分道揚鑣，二抗戰前，蔣懍於「先安內後攘外」的國策，五次圍剿土共，三抗戰後，國共內戰，四中共建政後黃埔在大陸就消失了。黃埔子弟被屠戮甚烈，其後代也是黑五類中的黑五類，被迫害甚深。換句話說，在歷史上，黃埔與老共是血海深仇。

接著我們來談黃埔的使命：

孫中山講三民主義：「民族主義、民權主義、民生主義」，他肇建的是「民有、民治、民享」的「民主共和國」，其目的在「追求中國之自由民主」，不僅止於民族主義、中國統一。

蔣中正率領黃埔師生剿共、抗日，抗戰勝利後開始行憲，他賦予黃埔的使命正是反共、捍衛中華民國及憲法。撤退來台後，兩蔣父子在反共無望後，定位兩岸是「制度與生活方式之爭」。

今天台灣民主化已卅年，軍隊也已國家化，黃埔的使命繼承歷史，當然是效忠中華民國及憲法，保衛這塊土地及人民。

回顧這些歷史，可以說黃埔舊址雖猶在，但黃埔的神、黃埔的魂早已在鳳山，我們對蔣理事長等人僅以蠅頭小利，厚顏配合中共統戰，不顧軍人氣節及黃埔道義，也不知如何面對死難的先烈學長，以及現在日夜戍守的軍官學弟，不能不予最嚴厲的譴責！

（作者是前退輔會副主委）

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