晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（鏗鏘集）沒當家 也不能鬧事

2024/06/11 05:30

◎ 王景弘

藍白大小政客被青鳥的威力嚇到，只能重彈舊調「當家不鬧事」來辯解，連自命智商高、邏輯強的老三黨主席也人云亦云，想騙善良的人民，但這話用在民主政治是嚴重錯誤。

這句話問題出在「鬧事」的定義，以及明顯雙重標準。在文明社會，法律與道德約束個人行為，違反規則，破壞秩序，那才叫「鬧事」。不管當家或不當家，都受同樣法律與道德規範，不當家也不能鬧事。

就立法院而言，藍與白居多數，形同在當家，他們若走正當議事程序，耐心與綠營審慎立法，解除矛盾，他們自能撇開「鬧事」的責任，但藍白竟捨正當法律程序，走黑箱捷徑，要強行擴權，致院內衝突，青鳥憤怒示威，這是當家的理虧。

美國政治示威遊行是家常便飯，只要守法，就不是鬧事；現代國會即使不免有大小聲，但沒有衝突事件，國會議員素質固然是重要因素，更關鍵的是國會有共同制訂的公平議事規則。

研究美國國會政治的學者，大致同意，要封殺法案容易，要通過法案難。提交國會的法案，一年數以萬計，分發到小組委員會或委員會，絕大部份委員會擱置，法案便成死案。如獲同意處理，小組委員會要審議、聽証、詳定條文、提報院會，再由院會排期辯論。

美國國會是兩院制，兩院法案文字如有不同，還需要協商，才對共同版本作最後投票，即使兩院通過提交白宮，總統還有權否決，國會則須出席者三分之二多數才能反否決。國會研究季刊表列立法程序，完成立法達十三個步驟。

參眾兩院都有厚達千頁的議事規則，台灣立法院雖有議事程序，但韓國瑜放棄既定規則，順從藍白沒收正當程序，犯民主的大忌，卻只知獨斷規定女立委「上班」穿著要像淑女，以減少武打機會，如此捨本逐末，徒添笑話！

（作者是資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書