自由廣場》（鏗鏘集）沒當家 也不能鬧事

◎ 王景弘

藍白大小政客被青鳥的威力嚇到，只能重彈舊調「當家不鬧事」來辯解，連自命智商高、邏輯強的老三黨主席也人云亦云，想騙善良的人民，但這話用在民主政治是嚴重錯誤。

這句話問題出在「鬧事」的定義，以及明顯雙重標準。在文明社會，法律與道德約束個人行為，違反規則，破壞秩序，那才叫「鬧事」。不管當家或不當家，都受同樣法律與道德規範，不當家也不能鬧事。

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就立法院而言，藍與白居多數，形同在當家，他們若走正當議事程序，耐心與綠營審慎立法，解除矛盾，他們自能撇開「鬧事」的責任，但藍白竟捨正當法律程序，走黑箱捷徑，要強行擴權，致院內衝突，青鳥憤怒示威，這是當家的理虧。

美國政治示威遊行是家常便飯，只要守法，就不是鬧事；現代國會即使不免有大小聲，但沒有衝突事件，國會議員素質固然是重要因素，更關鍵的是國會有共同制訂的公平議事規則。

研究美國國會政治的學者，大致同意，要封殺法案容易，要通過法案難。提交國會的法案，一年數以萬計，分發到小組委員會或委員會，絕大部份委員會擱置，法案便成死案。如獲同意處理，小組委員會要審議、聽証、詳定條文、提報院會，再由院會排期辯論。

美國國會是兩院制，兩院法案文字如有不同，還需要協商，才對共同版本作最後投票，即使兩院通過提交白宮，總統還有權否決，國會則須出席者三分之二多數才能反否決。國會研究季刊表列立法程序，完成立法達十三個步驟。

參眾兩院都有厚達千頁的議事規則，台灣立法院雖有議事程序，但韓國瑜放棄既定規則，順從藍白沒收正當程序，犯民主的大忌，卻只知獨斷規定女立委「上班」穿著要像淑女，以減少武打機會，如此捨本逐末，徒添笑話！

（作者是資深新聞工作者）

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