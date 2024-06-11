自由廣場》理性辯論 促進改革

◎ 江榮祥

日前，「劍青檢改」指民間司法改革基金會（簡稱司改會）阻擋「打詐四法」修法，禍亂國家。親中媒體接力發表社論及特稿，稱司改會親近執政黨，須為蔡政府過去八年司改失敗負責。同一時間，冤獄受害者蘇建和取得東吳大學人權碩士學位。

蘇案平反是我國司改重大事件，司改會參與其中，協助建和復歸社會。司改會致力改革台灣司法，長期支持中、港民主運動，飽受「紅媒」與「深藍智庫」實施「認知作戰」的攻擊。司改會不接受政府經費奧援，成員出任黨政要職，立即停權。

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今立法院審議「打詐四法」，透過公眾場外對話並回饋意見，確保利益衝突趨向平衡，有助立法正確。司改會指出修法缺失，諸如：擴增監控項目、下修監控門檻，侵害個人隱私及資訊自主；豁免業者責任，受害民眾究責無門；凍結帳戶規範混亂，疑似涉詐就剝奪金融信用，欠缺救濟管道…等，並非反對政府加強防制犯罪能力，只是要求以保障人權為前提。

在這場公共辯論之中，司改會與基層檢改團體是一起探求真理的正反雙方辯友，應嚐試理解彼此立場，依據理智而非情緒來形成主張，清晰、冷靜表述觀點，並以客觀事實佐證，不攻擊人身，才能夠進行有意義的對話，共同促進司法改革的實現。

（作者是執業律師、民間司法改革基金會常務執行委員）

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