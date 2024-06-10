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《社論》台灣的兩個平行時空

2024/06/10 05:30

賴清德總統就職不到一個月，台灣社會呈現兩個平行時空。一個是藍白主控國會擴權，意圖讓立法院成其他四院的太上皇，不但可以制裁官員，甚至可以懲罰人民的暗黑世界。另一個世界是以黃仁勳、蘇姿丰為中心的美國AI大廠與台灣供應鏈深度連結，不但凸顯台灣在全球AI革命的核心地位，更因黃的個人魅力與台灣庶民社會連動，意外讓AI世界更具濃濃的台灣味與人情味。

台灣是一個多重宇宙的國家，包括認同、意識形態、族群矛盾、貧富差距等，嚴重對立與撕裂台灣。而藉著網路科技的進步，這些不同宇宙分別存在於社群平台的同溫層，各自運行，卻又互相碰撞，造成社會的動盪不安。這些分歧本可以透過民主化與本土化的推動予以彌合，但不幸的是，因為台灣並未徹底落實轉型正義，致使兩蔣戒嚴體制的遺毒殘存至今，又恰好與中共的大外宣頻率產生共振，導致這些戒嚴遺民成為民主台灣的化外之民，常拉扯台灣後腿。台灣社會的對立，在賴清德時代未能消弭，反而更加惡化，主因為藍營這次總統大選失利，導致至少十二年無法執政之恨，加上白營在大選中取得八席不分區立委，成為藍營對抗民進黨政府的關鍵性少數。令人驚訝的是，領導白營立院黨團的總召黃國昌，不知何故，對於在政治路途上曾力挺他的民進黨恨之入骨，因此甘為傅崐萁的「傅隨組織」，造成藍白聯軍終於完成立法院擴權，甚至意圖將魔爪伸向監察院，還語帶威脅大法官「要愛惜羽毛」。傅總召甚至揚言限期通過「花東三法」，並且要為救國團翻案，摘除其附隨組織標籤。除了內在動盪，外部還有中共的環台軍演，似乎與藍白的國會擴權相互呼應。

五二○以來，民眾如果是活在藍白建構的世界，必然充滿挫折、憂鬱，覺得台灣充塞暗黑的負能量。幸好，台灣另有一個美麗的平行時空。首先，賴清德接掌大政後，台股是兩萬一千點以上，似乎處在高檔，卻仍可以再創歷史新高，逐漸逼近兩萬兩千點。更重要的是，今年在台北舉行的國際電腦展（COMPUTEX），全球AI大廠，包括輝達黃仁勳、超微蘇姿丰、美超微創辦人梁見後、英特爾執行長季辛格，以及高通、安謀執行長紛紛出席，更不吝大讚台灣。更重要的是，黃仁勳的個人財富已達一千億美元，卻頻頻出現在台灣的夜市、小吃店，不但邀約張忠謀等台灣科技大咖逛夜市，與民眾親切互動，談話時常常台語、英語、國語交叉，自然而生動。黃捲起的旋風，讓台灣人如迎接超級巨星，並深切感受台灣AI供應鏈在AI時代的重要性。而一向對台灣地緣政治風險有極大疑慮的英特爾季辛格，也公開說出IT就是結合Intel（英特爾）與TAIWAN（台灣）。尤要者，表面上是黃仁勳等國際科技大咖讚美台灣，實質上更像是台灣的供應鏈在加持全球AI產業。

過去一個禮拜，黃仁勳、蘇姿丰等人形成的旋風，不但一掃國會、藍白合流的群魔亂舞，其最大的意義是在兩岸關係看不見春暖花開時，讓世界看到台灣經濟的韌性。尤其，外資並未如柯文哲所稱，如果賴清德當選，外資將會撤出台灣。外資不但沒有出逃，反而全面在股市加碼，另外輝達、超微、美超微等均公開表示，將強化在台灣投資，設立研發中心等，引得地方首長不論政黨，均向輝達等科技大咖招手，以創造地方的繁榮。

三、四十年來，受到中國「改革開放」吸引，台灣資金、技術、人才大量流向對岸，不但造成台灣產業被掏空，幾乎讓台灣經濟邊陲化，更對中國形成一種依賴關係。這種依賴關係不僅呈現在經濟層面，更使得政治上中共擁有更多對付台灣的籌碼。證諸馬英九時代，台灣與中國關係走得愈近，經濟上卻毫無起色，反而讓中共常以救世主的角色，經常大言不慚對台採購「上不封頂」，一副對台施恩的模樣。那時全球半導體產業陷入困境，一些岌岌可危的台灣半導體廠成為中共併購的對象。幸好，小英上台後，力主維持台海現狀，並降低對中國的貿易依存度，加上後期美中爆發貿易戰，台灣選擇了站在美國隊，台灣科技業終於開枝散葉，成為AI世界的中心。日前宏碁董事長陳俊聖與蘇姿丰對談時，陳俊聖指出︰世界有兩大趨勢，一是人工智慧、二是供應鏈重構，中國當然還是重要，但企業不打算再繼續依賴他們。而蘇姿丰則盛讚台灣是很棒的地方，可讓大家一起將科技向世界傳播。

總之，台灣出現兩個世界︰一個是向中國依附、傾斜，看衰台灣的民主與科技實力，試圖使台灣鎖進中國；另一個散發著台灣價值，民主、人權與經濟的光芒。而這兩個世界不斷碰撞，但選擇活在後者的台灣人愈來愈多，已經成為台灣的主流。

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