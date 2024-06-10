自由廣場》打詐專法 部分漏洞待補強

◎ 葉昱呈

打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》草案第卅條規範網路廣告平台業者對其網路廣告服務，應驗證委託刊播者及出資者身分。筆者認為未來應於子法規範「平台業者驗證委託刊播者及出資者之身分資料範圍」，應含姓名、身分證統一號碼等個資，以免行政機關無法對違規者裁罰，而形成法律漏洞。

以境外網路廣告平台業者Facebook（臉書）為例，申請帳號註冊，只需輸入申請人日常生活中使用的姓名（含別名或代號）、出生日期、手機號碼（或電子郵件）、性別（自行選擇或自訂）。

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但依據《行政程序法》第九十六條，行政裁罰書應記載違規行為人之姓名、出生年月日、性別、身分證統一號碼、住居所等個資。因此，如果境外網路廣告平台業者僅能提供非真實姓名之別名或代號，而無法提供姓名、出生年月日、性別、身分證統一號碼、住居所等個資，則即使法律條文訂有高額罰鍰，行政機關恐將因欠缺違規行為人個資，而陷入無法執行裁罰的困境。

此外，過去網路廣告平台業者，常主張與申請帳號會員訂有「會員刊登廣告內容應符合所有適用的法律、法規及命令」之服務條款，由會員自負法律責任，以規避審核責任，建議明訂平台業者如發現刊登廣告涉有詐欺內容，而未自主通報司法機關或目的事業主管機關，亦應受到處罰，俾課予平台業者防詐義務。

（作者為公務員）

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