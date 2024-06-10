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自由廣場》反對國會擴權 支持覆議訴諸民意

2024/06/10 05:30

◎ 陳文卿

藍白聯手通過國會擴權法案，行政院羅列七點理由認為「窒礙難行」 ，將提覆議。並準備下鄉巡迴宣講，爭取民意支持。藍媒痛批將加劇朝野對立，甚說「當家不鬧事」，執政黨不應發動抗爭。這些理由是似是而非。

首先，行政院對於立法院通過的法案，認為窒礙難行而提起覆議本就符合憲政法規程序。當然就目前席次比例，除非藍白陣營有人倒戈，否則覆議案不大可能通過。但行政院若不提覆議，難道要硬吞下去嗎？故提覆議是政治宣示，藉由過程讓國人更了解該法案的荒謬，爭取民意支持，提覆議是手段，不是目的。

至於「當家不鬧事」，指的是行政部門依權可推動或改革的事務，自應透由各部會間的溝通協調解決。可是現在的立法院，正副院長皆國民黨籍，國民黨除是最大黨外，加上民眾黨更逾半數，任何法案，只要藍白聯手就無往不利。因此現在國會「當家」的是藍白政黨，而民進黨則是在野黨。因此批評綠營當家不鬧事是昧於事實，更是倒果為因。

而藍白自從取得人數優勢後，在五二○賴總統尚未就職，卓內閣未組成前，早就磨刀霍霍了。除劍指總統，要求到立法院報告且須一問一答外，更高調揚言立法院對行政院的質詢是「上對下的關係」，且祭出捆龍索，要將部會首長困住。這些與總統、閣揆的施政表現無關，就是要讓新政府幹不下去。因此藍白政黨才是製造朝野對立的始作庸者，豈可反過來怪罪執政黨？

面對藍白在國會的多數暴力，訴諸民意是唯一的策略，因此行政院提覆議乃不得不然。可藉覆議案的攻防，讓民眾了解真相，真正的民意支持，才是執政的後盾。

此外，覆議案或許仍有一絲機會可通過。理由有二，以國民黨傅總召硬推「花東三法」，內部出現反對聲浪為例，應不排除或許有藍白立委幡然省悟。另一壓力是，許多地方紛紛發動要罷免立委，危險邊緣的藍委，或許會有所警惕而同意覆議案。雖然機率很低，但總也該提供藍白立委一個後悔的機會吧。

（作者從事環保服務業）

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