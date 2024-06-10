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自由廣場》中國就是敵國 台灣國家認同不容混淆

2024/06/10 05:30

◎ 吳樹民

自從民主化以來，台灣在人權法治、言論自由及政治開放上日趨進步成熟，擠身民主先進國家之林。對多數的台灣人民而言，自由就像空氣般自然存在，根本難以想像，不過卅多年之前，台灣還在中國國民黨專制政權高壓統治下，在動輒受罪的戒嚴狀態中，惶惶不可終日。

生活在今日自由的台灣中，唯一的生存威脅，正是來自海峽彼岸的中國。文攻武嚇不斷，滲透統戰不絕。中國不只是長期侵擾台灣的惡鄰，更是隨時意圖併吞台灣的敵國，這已是所有台灣人的共識，根本毋須再浪費篇幅多所贅言。然而，台灣卻因國家認同持續混淆之故，遲遲未能在法律或政治層面上將中國明確定位為敵國，也間接讓中國在台協力者的氣焰更為囂張跋扈。

在中國發展的藝人、台商，緣於自身經濟利益或是身家安全的考量，主動或被迫發表貶抑台灣國家地位，唱和中國統戰的言論，或許還可以理解其中因由。然而，堂堂台灣的國會議員，選票及薪俸都是來自台灣人民，卻爭相向中國表忠、邀功，實在令人匪夷所思。

日前，無黨籍原住民立委高金素梅在質詢卓揆時，看似無心地一句「我們習近平」，正是毫無遮掩地直接表達了高金委員內心的國家認同。之前，更有國民黨籍金門縣立委陳玉珍，在政論節目脫口直稱中國北京為「中央」。更遑論國民黨立院黨鞭傅崐萁，於本屆立院首次會期期間，急率十七名藍委訪中，名為交流，實則聽令受命成分居多。證諸藍委返台後的許多國會亂象及強勢通過的擴權與錢坑法案，令人不得不質疑他（她）們究竟是哪一國的代表？

中國明明就是敵國，台灣卻未能將中國以敵國視之，以致相關的亂象、鬧劇及爭議叢生，歸根究底即是國家認同持續混亂所致。礙於現實的政治環境，正名、制憲的企求難以一步到位，但是政府除了「兩岸互不隸屬」的宣示之外，更應進一步清楚表明，「台灣、中國是互不隸屬的國家」，而且「中國就是台灣的敵國」！

（作者為台灣國家聯盟總召集人）

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