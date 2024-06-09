自由廣場》高金素梅錯誤類比的背後心態

◎ 吳哲文

藍白立委假國會改革之名，不僅破壞憲法體制，更大行擴權、甚侵害民眾權利的修法，激發數波青鳥運動而不歇，罷免大潮更朝向藍營區域立委襲來，但反應大不相同；一些藍委，開始在高度爭議的法案暫時抽身或退卻，以試圖緩和民怨，但卻也有某些立委，自恃基本盤雄厚，言行依然悖於事理與民意，沒有改弦更張的意思。

於是，可以看到，高金委員日前立院院會，質詢上任不過半個月多的卓榮泰行政院長時，是如何基於她所長期堅持的中國本位，發揮她的想像力，將不同情境、立場的歷史事件，與賴總統發言及青鳥運動等台灣晚近情境勾串於一，進行錯誤類比。

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其一，當初納粹黨會在德國國會強推全權委任法，是要為該黨攫取德國一切公權力開路。但，在台灣，強行通過所謂國會改革法案，為立院權力凌駕四院的是藍白立委，而在高金委員的敘事當中，卻顛倒是非黑白，誣指民進黨政府才是自我擴權的一方、並將青鳥運動污名化為台灣本島納粹幫兇。

此外，先不提高金委員「我們習近平」的發言，潛意識所存在的心向，她將賴總統「國家重建」等目標，與納粹德國「一個政黨、一個民族、一個國家」為侵略戰爭尋求正當性的主張做類比，可說是含血噴人，台灣只是要維持獨立自主、以及不受中國侵犯，更沒有用什麼「台灣人至上」的理論，去壓迫、甚至迫害其他族群，這如何跟納粹德國做類比？

還是高金委員的潛意識，認為台灣維持實質獨立自主，對中國而言，是一種阻礙其擴張生存空間的行為呢？到底高金委員是中華民國在台灣的立委，還是另類的中國全國人大台灣省代表？

（作者從事服務業、兼業作家）

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