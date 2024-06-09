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自由共和國》蕭崑杉／把人民當白痴的國會議員

2024/06/09 05:30

蕭崑杉／退休教授

在台灣開始推動民主政治以後，這一屆立法委員的所行所為應是最令人非議和無法理解，不論在法案內容提出、程序過程的操作和委員的論辯說辭上，完全顯示這些立法諸公是把人民當成白痴。簡言之，這些立法委員在選完以後，心態上就自以為是，口口聲聲是代表民意，但實際上把人民當成無知的布幕，成為他舞弄權力的背景，需要時再拿出來顯示自己的神聖代表性。立法委員將人民當成白痴並非在選後才發生，事實上在選前這些有野心的政治人物，已開始製造愚弄選民的伎倆。

在都市地區年輕人較多，政治人物慣用變化多端、空泛難解的話術，塑造出自己是另類的社會指示明燈，是解救社會的新人選，而在新傳播媒介的助興下，大量傳遞無法詳細比較評估的訊息，使年輕人一直沉浸在某些被設計的觀點上，逐漸成為某些政治人物的信念跟隨者，不論他們做什麼，跟隨者皆不計是非而認為是合理的，政治人物便可輕易將人民視為白痴，悄悄取得選票，奪得政治權力以對外搶佔各種資源利益。

在鄉村地區年老及婦女居多，政治人物巧用人情關係、施給一點生活小惠，塑造出與鄉民的短距離，讓鄉民有同心顧念的感受，印記著在地同鄉的情感。而政治人物便年年可取得選票，在鄉村內有力聯結自己的利益共生團體，向外則能掌握自己所意圖的各種利益。

台灣多年的選舉中，我們會看到一些國會議員在選舉前後言行不一的惡狀，自認為是有權威的代表，但也明顯暴露出專業水準低，心態不正，霸道專橫，鑽營利益的不良問政品質。但由於選舉次數的頻繁，選民在未釐清政治人物的實際表現行為以前，新的選舉又開始製造新的話題，使人民又落入新的巧言話術和溫情的催眠，不知不覺人民又被愚弄成政治白痴，自動繳出寶貴的一票。而今年新選立法委員更露骨的現出，將人民當成白痴的惡性心態，不只知錯不改，更是眼光不看人民，不理同行專業，拒絕公開討論，橫行一切，只為達到幾位領頭的個人慾望及鬥爭心願。

台灣的人民真的一直會是選舉中的白痴嗎？我們真心希望不是，但令人惋惜的是，還是有些人在選舉中仍會被愚弄成白痴。所以，讓台灣社會不論都市或鄉村地區有更高和普遍的公民社會素養，有更壯大的公民社會團體來揭發不良投機政治人物，應是台灣走向成熟民主社會的必要基礎。五月廿一日、廿四日及廿八日所出現的集體抗議行動，告訴這些胡為的國會議員，人民不會再被愚弄，也不是白痴，台灣的民主仍有希望。

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