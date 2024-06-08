自由廣場》鶯歌車站鋼琴與明尼蘇達式友善

◎ 廖明輝

在下班的疲憊時刻，鶯歌車站的一角傳來優美鋼琴聲。一位外籍朋友坐在鶯歌在地68讀書會捐贈的鋼琴前，熟練地彈奏著動人的旋律，讓所有人的心情得到放鬆。鶯歌車站在疫情期間曾因破窗效應，造成街友群聚、滿地垃圾與菸蒂、隨地大小便等問題，讓車站環境變得十分惡劣。然而，這一切在一群熱心回饋社會的鶯歌在地居民努力下，逐漸發生正向的改變。

鶯歌車站的轉變讓我聯想到「明尼蘇達式友善」（Minnesota Nice）。日前，宏遠紡織前總經理葉清來在精實讀書會分享此一概念，引用湯馬斯·佛里曼在《謝謝你遲到了》書中的見解。佛里曼描述自己從美國大學畢業後到埃及深造，並在中東當記者的經歷。他發現中東式的掠奪主義就像現在的以哈衝突戰爭一樣，只要我贏，我就不妥協，我要全拿。回到美國後，他發現這樣的情形在美國也時有發生。然而，佛里曼總是懷念自己的出生地明尼蘇達州聖路易公園市，那是一個友善且信任的城市，鄰居之間會互相幫忙打掃門前的積雪。地方上有一批人，基於充分的信任，定期討論並推動社區的進步和發展。這些成員不僅捐款贊助，還親身參與，做出改變，這是一種基於信任的友善城市。

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明尼蘇達式友善中的「妥協」與「信任」尤為重要。在現代社會，沒有信任就無法形成包容、適應和合作的社會氛圍，社會也無法進步。同時，妥協能避免陷入激烈對立的死胡同，無論在強勢還是弱勢的情況下，都需要理性退讓，才能共同前進。此外，明尼蘇達式友善還強調「連結」的重要性。佛里曼提到，現代社會最嚴重的問題是人與人之間的孤獨、不接觸和不交流。在鶯歌車站，鋼琴區成為居民和旅客之間交流和連結的平台。人們在這裡彈奏、聆聽、交流，從而建立起更緊密的社區關係，這種互動也讓鶯歌車站充滿藝文氛圍與活力。

展望未來，台灣可以參考明尼蘇達式友善的精神，推廣基於信任、尊重和合作的文化，在國內培養更和諧的社會氛圍，在國際上也能展現獨特的友善形象，把台灣建設成為一個友善的國家。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員 ）

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