自由廣場》南韓能，台灣不能？／開放飯店旅宿業外籍移工救觀光

◎ 陳永昌

上任尚未滿月，新官上任三把火。新任勞動部長何佩珊明確表態不打算開放服務業外籍移工，飯店旅宿業期待已久的引進外籍移工，宣告胎死腹中。

後疫情時代，觀光客回流，從業人員卻沒有同步重返工作崗位，飯店旅宿業深受缺工之苦。根據交通部觀光署《開放旅宿產業移工來臺效益與衝擊影響》報告，全台飯店旅宿業者缺工八千人，房務清潔人員就佔五千五百人，即使勞動部與交通部觀光署祭出就業獎勵與薪資補助，成效不彰，人力不足持續惡化，拖垮觀光產業復甦腳步。

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過去一年多來，前行政院長陳建仁與前副院長鄭文燦先後親自主持會議，飯店旅宿業引進外籍移工露出曙光，事業主管機關交通部觀光署正式提案申請，建議試辦外籍移工從事房務清潔等基層工作。

飯店旅宿業作為第一個可能開放外籍移工的服務業，正值總統立委大選前敏感時間，註定難逃坎坷命運。勞動部運用拖延戰術，以專家學者工作小組名義再三刁難，要求提供補充評估資料，原訂四月底召開專家學者工作小組第二次會議是否如期進行不得而知，接下來應該送交政策諮詢小組討論，孰料新人新政新作風，新部長直接喊卡封殺，飯店旅宿業淪為三把火的頭號犧牲品。

以同樣面臨勞動力短缺的南韓為例，近日正式受理飯店旅館與餐廳申請外籍移工，第一波四千四百九十名配額，投入房務清潔與廚務助理等當地人不願從事工作，正好與台灣形成強烈對比。飯店旅宿業者不禁要問：南韓能，台灣為何不能？

根據統計，疫情後南韓六十二家五星級飯店正式員工約十一萬六百人，比疫情前足足減少兩成以上。人力嚴重短缺迫使飯店不得不縮減營業規模，尤其是餐飲服務，捉襟見肘困境與台灣同病相憐。

南韓總統尹錫悅上任後，大幅提高E-9非專業工作簽證數量，去年總共引進十二萬五千名外籍移工，是過去廿年來最大配額，今年預計再擴大為十六萬五千人，規模創歷史新高紀錄。

此次南韓飯店旅館與餐廳引進外籍移工屬有限度試驗性質，像是專門針對開業至少五年餐廳最多可以申請兩名外籍廚務助理，飯店則限定首爾、釜山、濟州島以及江原道四地，依本地員工規模申請四至廿五位移工從事房務清潔或廚務助理。循序漸進穩健做法，值得台灣參考仿效。

（作者為台北市商業會前副秘書長）

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