自由廣場》保護創新投資環境／防國會擴權法案摧毀AI科技島

◎ 陳逸南

台灣往AI(人工智慧)科技島的目標前進，唯在「國會擴權」的陰影之下，須留意AI與法律的互動，注意科技發展與基本權利侵害的問題，以及有關基本權利的國家保護義務的正常運作等。為此，茲摘述2024年4月出版《美國人工智能領域基本權利保護研究》（連雪晴著）的結語部分內容如下。

美國人工智能（AI）領域的基本權利保護以原監管下的行業自我監管為線索而展開，國家把控方向與強力糾偏為行業監管的缺位提供了補充，公眾參與則為規制理性提供了道德理性參考。然而，美國式監管圖景並非完美，以數據保護、算法規制和自動駕駛安全性為例，三項領域依然有待側重不同的監管措施改良，從而回應現實壓力以解決權利保護問題。

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該書作者申論美國在尊重、保護及實現個人權利保護時，重視比例原則的衡量與比較，使國家肩負著「禁止保護過度」與「禁止保護不足」兩端的責任，責任的實現需要國家監管、行業自我監管和公眾參與努力整合(按即「三方合作監管」)。

該書指出「在履行保護基本權利的國家義務時，比例原則的分析過程不可或缺。……。具體而言，比例原則的分析要素包括目的正當性、適當性、必要性以及均衡性。就目的正當性而言，人們若認為一項行動是達到某一目的之手段，比例分析顯然就須考慮該目的是否正當。行政或司法行為的正當性源於憲法和相關法規，而立法行為的正當性僅來自憲法」，由此可知立法權之行使與行政權或司法權之行使，有很大不同，立法院職權豈能無限擴張，如此傷害民主及人權？此為人民所不許。

該書探討比例原則分析的權衡法則，提到我國大法官釋字第689號解釋。查該解釋討論了「比例原則」、「法律明確性原則」，以及「正當法律程序原則」。其中指出「憲法上正當法律程序原則之內涵，除要求人民權利受侵害或限制時，應有使其獲得救濟之機會與制度，亦要求立法者依據所涉基本權（利）之種類、限制之強度及範圍、所欲追求之公共利益、決定機關之功能合適性、有無替代程序或各項可能程序成本等因素綜合考量，制定相應之法定程序。」

台大韓忠謨教授1962年出版《法學緒論》指出，「權利乃法律為使人享受一定利益，而所賦予的法律上之力，權利之保有者恆受法律之保障，對其不法之侵害者，得依法排除或請求救濟。」此即「有權利，必有救濟」的道理所在。

這次新國會，出現了不少年輕立法委員，但他們不重視「法律是牽引科技發展向前的力量」之道理，卻為了檢討小英政府施政的缺失，力推國會擴權法案，在立法院職權行使法增列「調查權」及「聽政權」，國會可以對人民「開罰單」，其法理所在？人民不服之救濟程序為何？確切的答案不明。

如此「國會擴權法案」的產生，宛如「民主的敵人」掌握住摧毀民主體制的機會，利用「議會民主」的方式，製造極端邪惡的法律，破壞投資及創新的環境，來摧殘台灣AI科技島，讓人覺得相當恐怖，大家應該全力阻止「國會擴權法案」的實施。

（作者是仲裁人、科技法律工作者）

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