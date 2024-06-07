自由廣場》不管被害人死活？ 社群媒體大撈詐騙廣告費

◎ 林山姆

日前有立委指出用Google搜尋「打詐四法」「反詐騙電話」「如何防治詐騙」，跳出的前幾項結果，竟是詐騙集團投放的廣告。這是針對被害者進行剝第二層皮的惡劣詐欺，也正是全國各警察機關最痛恨「永遠打不完」的「社群媒體失控」的詐欺來源，誰給的廣告費多，誰就可以最優先出現在各種關鍵字前面！

當前社群媒體的廣告多採用競價式廣告，誰付的錢多，誰的廣告就會優先出現在前面，網路詐欺的超高暴利與被捕的低風險、低徒刑，造成詐欺集團一本萬利且不斷升級，刑事警察局去年底查獲一個假網路詐欺廣告的投放，僅一個廣告商，在一年半內就投入二．五億元，政府的宣導經費如何跟詐欺集團抗衡？

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詐欺在全球持續高發問題在哪？詐欺的源頭在於前端的網路缺乏實質有效的監理，後端的金融客戶個資，亦缺乏可提供給警方立即分析與攔阻的溯源授權，尤其是沒有實質被害人匯款的異常帳戶或二、三層帳戶，即使各個銀行都自行分析出來可疑異常帳戶，可惜每個銀行也都有客戶個資保密顧慮，金融情報缺乏一個類似香港的「反詐騙聯合情報中心」的單位，難以有效整合金融與警方的合作平台以進行實質管制，新世代的好金融機構，必須是能守護客戶資產的機構。

近年各國紛紛仿效成立類似我國的「一六五反詐中心」，但層級都不只於警察機關，因為這「必須是跨部會的合作中心」！從「數發部、NCC、金管會、經濟部、洗防辦與法務部」，相關部會都應派員進駐，直接參與詐欺問題的討論與解決，設法解決涉己部門的治理缺口，否則警察再怎麼努力打詐，也只是日復一日的幫受害民眾緊急止血而已，卻缺乏對於詐欺治理失靈的診斷、治療與救護。

針對詐騙集團投放的廣告居然出現在「打詐四法」之後的重大問題，強烈呼籲政府應儘速通過打詐四法之外，另須規範政府的正式網站與文宣應優先於「競價式廣告」，且競價式廣告必須說明是「廣告」而勿使用模糊其詞的「贊助」，更應規範投資特許業的廣告，應先收取「反詐欺保證金」，若詐欺集團所投放的廣告，一經一六五通報除立即下架外，該保證金應沒入，轉作為補償詐欺被害人的經費，若無被害人者應轉為政府的識詐宣導經費。

（作者是警務人員）

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