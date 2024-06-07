晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不管被害人死活？ 社群媒體大撈詐騙廣告費

2024/06/07 05:30

◎ 林山姆

日前有立委指出用Google搜尋「打詐四法」「反詐騙電話」「如何防治詐騙」，跳出的前幾項結果，竟是詐騙集團投放的廣告。這是針對被害者進行剝第二層皮的惡劣詐欺，也正是全國各警察機關最痛恨「永遠打不完」的「社群媒體失控」的詐欺來源，誰給的廣告費多，誰就可以最優先出現在各種關鍵字前面！

當前社群媒體的廣告多採用競價式廣告，誰付的錢多，誰的廣告就會優先出現在前面，網路詐欺的超高暴利與被捕的低風險、低徒刑，造成詐欺集團一本萬利且不斷升級，刑事警察局去年底查獲一個假網路詐欺廣告的投放，僅一個廣告商，在一年半內就投入二．五億元，政府的宣導經費如何跟詐欺集團抗衡？

詐欺在全球持續高發問題在哪？詐欺的源頭在於前端的網路缺乏實質有效的監理，後端的金融客戶個資，亦缺乏可提供給警方立即分析與攔阻的溯源授權，尤其是沒有實質被害人匯款的異常帳戶或二、三層帳戶，即使各個銀行都自行分析出來可疑異常帳戶，可惜每個銀行也都有客戶個資保密顧慮，金融情報缺乏一個類似香港的「反詐騙聯合情報中心」的單位，難以有效整合金融與警方的合作平台以進行實質管制，新世代的好金融機構，必須是能守護客戶資產的機構。

近年各國紛紛仿效成立類似我國的「一六五反詐中心」，但層級都不只於警察機關，因為這「必須是跨部會的合作中心」！從「數發部、NCC、金管會、經濟部、洗防辦與法務部」，相關部會都應派員進駐，直接參與詐欺問題的討論與解決，設法解決涉己部門的治理缺口，否則警察再怎麼努力打詐，也只是日復一日的幫受害民眾緊急止血而已，卻缺乏對於詐欺治理失靈的診斷、治療與救護。

針對詐騙集團投放的廣告居然出現在「打詐四法」之後的重大問題，強烈呼籲政府應儘速通過打詐四法之外，另須規範政府的正式網站與文宣應優先於「競價式廣告」，且競價式廣告必須說明是「廣告」而勿使用模糊其詞的「贊助」，更應規範投資特許業的廣告，應先收取「反詐欺保證金」，若詐欺集團所投放的廣告，一經一六五通報除立即下架外，該保證金應沒入，轉作為補償詐欺被害人的經費，若無被害人者應轉為政府的識詐宣導經費。

（作者是警務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書