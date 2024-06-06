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新聞線上》煮沸山川重創國庫

2024/06/06 05:30

記者陳杉榮

國民黨立院黨團總召傅崐萁在花蓮誇下海口，三項花東建設特別條例草案，七月十六日前立法院本會期休會前一定會過，說得好像立法院是他傅家開的一樣。這三項美其名為花東建設的條例如果強行通過，不僅煮沸山川，對美麗的台灣河山開膛剖腹，更將重創國庫，國防預算必受重大排擠，若是「引進主權基金」，則是公然讓中國資金掌控台灣重大交通經營權。

行政院和民進黨團對於傅崐萁的海口，自然嚴陣以待，因為傅總召推動「國會擴權法案」只是手段，他要的「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」等花東三法才是目的。粗估超過兩兆元的花東三法，可以用國會擴權法案，要挾交通部等相關行政部門，後續的大筆工程，背後的利益令人無法想像。

學者專家、環保團體和民進黨團對於傅崐萁的「花東三法」提出了非常多的批判和反對意見，但不敵國民黨和民眾黨的聯手，三項法案在委員會只花了十一分鐘草率通過，不曉得未來賴士葆、李彥秀、柯志恩等國民黨立委如何表態？韓國瑜和江啟臣是否繼續充當幫兇？小草力挺的民眾黨立委，難道只要摸摸頭，兩頓小酒就打發掉了，柯文哲選總統獲得的八席立委，難道就這麼廉價？如此不堪？

花東三法中，花東快速道路的預算估計二千五百億元；國道六號東延，打通中央山脈，粗估需要八千億元；環島高鐵粗估超過一兆二千億元。主管機關交通部並未參與，工程、環保、財務、法案均未進行專業評估，傅崐萁提出草案，韓國瑜連署，一副「反正老子要了，你們就得做。」說句重話，這跟土匪進城，要員外捐出三千兩黃金，六千石口糧，完全是一個模樣。

傅崐萁說不用政府出錢，這是自欺欺人的說法。草案原規定「引進主權基金」，採BOT模式，讓外國政府出錢建設並且經營，若干年後再還給台灣；但國道和高鐵是國家重要建設與資產，平時是交通樞紐，戰時是國安重鎮，怎麼可能交給外國經營？難不成引進中國主權基金，兵不血刃的拿下台灣？雖然藍白兩黨又再搞「最高機密」，研擬修正動議，就如民進黨團總召柯建銘所言，別放煙霧彈欺騙人民！

花東交通建設向來是政府的施政要項，馬英九時期如此，蔡英文時期也是，相信賴清德政府也一樣，但「花東三法」破壞憲法有關立法院不得增加行政院預算支出的精神，嚴重破壞台灣的環境生態。打通貫穿中央山脈，何其重大，滿滿的地質破碎區，傅崐萁一人可以克服？路廊會經過集水區、斷層區，豈可輕忽！一位花蓮立委就可以決定國家兩兆元的預算，請問國民黨，請問朱立倫，請問韓國瑜，「立法院是傅家開的嗎？」

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