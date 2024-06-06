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自由廣場》解讀黃仁勳旋風

2024/06/06 05:30

◎ 張國財

黃仁勳一年內五度造訪（或說回）台灣，每次都掀起一股旋風。在台灣趴趴走，他不必刻意戴「青天白日滿地紅」或「星條旗」帽子，他言必稱「台灣」，台灣人深信他是打從心底牢記自己的出生地，並對台灣存有割捨不掉的感情，正因他心中有台灣，台灣人心中自然也就有他。

他逛夜市、吃夜市、讚美攤販、感謝老闆（娘），不擺闊的平民風，甚至坐在餐廳階梯，幫慕名而至的民眾簽名，來人再多，他毫無不耐，如此席地而坐，沒有架子、沒有差別待遇的簽名會，顯示他的人品高度，比很多人站著還高！

他賣產品，不必將尊嚴與人格一併出賣。輝達在中國仍有佔比不容忽視的市場，但他並未就此閉口不敢提「台灣」，或甚至矮化台灣以求討好中國。相反的，他光明正大用英語向世界傳達「台灣是全球最重要的國家之一」、「輝達是台灣的一部分，台灣也是輝達的一部分」、「輝達的生意從台灣開始」，飲水思源、知恩圖報，難怪迅速擄獲台灣人的心。

他在台大體育館的「AI時代如何帶動全球新產業革命的發展」演講，沒有一副「我把你當人看，教育你」的凌人霸氣或自大傲氣。演講最後的影片以「謝謝你，台灣」作結，從不吹噓自己智商有多高、眼光多獨到、事業多成功、身價有多高，卻讓人從他身上看到樸實的台灣特質。

他一句「我喜歡看到別人的成功」，襯映出成功不必在我的胸襟，黃仁勳不只感謝台灣，還聲聲感謝這、感謝那；不只稱讚台灣，還聲聲稱讚這、稱讚那！如此黃仁勳，怎能不受台灣人的喜愛？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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