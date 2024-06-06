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自由廣場》外資會跑光？ 柯文哲預言自打耳光

2024/06/06 05:30

◎ 曾建儒

去年台灣總統大選期間，民眾黨主席柯文哲接受某電視台專訪時竟預言，賴清德若當選，兩岸戰爭風險升高，台灣經濟急劇惡化，外資會跑光。看看近期國際大廠Google、NVIDIA和AMD在台灣的投資動態，柯文哲被狠狠打了一耳光。

二○二四年四月，Google在板橋新啟用了硬體研發中心，這是僅次於美國總部的全球第二大研發基地，包括五十多間先進技術檢測實驗室，從手機材料、元件感測到聲學檢驗一應俱全，展示Google對台灣技術和人才的高度重視和信心。Google的硬體工程研發副總裁彭昱鈞表示，在過去十年，Google台灣的研發團隊人數增長廿倍，超過卅個國家的專業人士在此匯聚一堂，這項投資更是台灣成為「亞洲矽谷」的重要一步。

NVIDIA也在台灣大力擴展業務，經濟部長郭智輝在立法院經濟委員會表示，NVIDIA計劃在台灣設立第二座研發中心，且有意建立第二個類似Taipei-1的人工智慧超級電腦中心，將進一步鞏固台灣在全球AI和半導體產業中的領先地位。

郭智輝強調，穩定的供電是吸引外資的重要因素之一，目前政府已經盤點了足夠的電力供應，以應對二○二五年至二○二八年的AI產業爆發期。對於輝達等國際大廠來說，台灣在人才、基礎設施和政策支持方面都具有巨大的優勢。

美國人工智慧晶片大廠AMD也計劃在台灣投資設立全亞洲首座研發中心，執行長蘇姿丰宣布斥資近五十億元，在台灣建立專注於高性能晶片設計的研發中心。這將帶來大量就業機會，台南與高雄都在積極爭取這項投資。

柯文哲這類專門唱衰台灣的言論，在台灣從來沒有少過，但是外資非但沒有逃離，反而不斷加碼投資，看到這些世界級的國際大廠紛紛投資台灣，這就是對我們最大的肯定，台灣人應該對自己更有信心，拒絕被這些妖言所惑。

（作者是國會助理）

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