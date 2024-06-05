自由廣場》邀誰全憑好惡？／陸官百年校慶 獨漏于北辰將軍

◎ 陳啟濃

據悉陸官百年校慶，校友于北辰將軍迄未收到邀請卡。依慣例，陸官歷任校長及學指部指揮官，都會收到校慶邀請卡。距六月十六日校慶的日期不到兩星期，于北辰將軍可能被陸官校方故意忽略，沒有寄給他邀請卡。

陸官的前身黃埔軍校，有著北伐、抗日與剿匪的歷史光榮印記。忠貞校友為保國衛民，不惜犧牲生命，守護國家安定。後來在台灣復校，成立的陸軍官校，也是秉持「反共復國」的治校理念，培養國軍忠貞愛國的幹部。

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于北辰將軍卻因他堅持反共保國，而成為親中老黃埔人聲討的對象。陸官校方必須有正確的國家觀念，于北辰將軍沒有變，變的是那些奔赴中國向北京卑躬屈膝的陸官退將。是他們放棄了反共信念，只因不爽本土政黨民進黨執政，以及內心猶有舊黨國統治族群的傲慢。

于將軍堅持反共，始於他少年時期進入軍校，因反共與守護中華民國是一體兩面，是同樣使命。此因中共一心消滅中華民國，唯有反共才能延續中華民國命脈。

反觀不少退將，卻因中共利誘、分化，以致迷失方向，走入誤國誤民的歧途，背叛了國人，數十年來有多少台灣子弟在軍中服役，為反共復國而付出二至三年的寶貴青春，才成就這些將領肩膀上的星星，但這些退將全忘了也變了。

但于北辰沒有變，守護台灣就是守護中華民國，他維護陸官的歷史任務，以及對國家的神聖使命。他接受民意洗禮而當選議員，顯見台灣民眾對他的肯定與尊重。陸官百年校慶對于將軍邀請的遺漏，就是對所有服過兵役的台灣男子的莫大侮辱。陸官校慶典禮的主事者，不可憑好惡而遺漏校友，請盡快補寄邀請卡給于將軍，並對全體國人表達歉意。

（作者曾任政戰預官）

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