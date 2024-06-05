社論》六四 不堪回首的啟示錄

一九八九，中國最接近民主自由的夏天，由六四屠殺畫下休止符，河殤式探索「黃河最終要滙入蔚藍色的大海」，戛然而止。這一幕早已預警，中國終將挑戰全球秩序、普世價值，因為它揭穿改革開放「政左經右」的本質。可惜，當年西方選擇視若無睹，目光聚焦於中國市場與工廠。為此，在蘇聯、東歐、波蘭的共黨政權紛紛垮台之際，北京卻得以「反和平演變」。輕輕放下天安門屠殺，而今導致全球的和平與安全危機，堪稱中國與西方的歷史共業。

「聯中制蘇」，即使真的符合西方的戰略利益，那麼，蘇聯解體之後，也應重新釐定與中國的關係了。然而，一、西方對中國的民主化，只出現為期甚短的興趣，「共產主義適合中國」很快又抬頭了。直到今天，拜登依舊「不尋求改變中國體制」。如此這般，還期待「中國和平崛起」，不啻緣木求魚。二、後冷戰時代，全球化時代揭幕，跨國企業引導西方錢進中國，二○○○美國給予中國永久性正常貿易關係地位，二○○一年底中國加入世貿組織，自此中國展開「竊盜經濟」之旅，西方被快速超車。三、雖然沒有敵人，經濟快速成長令中國的軍事預算激增，解放軍宛如注射生長激素，膨脹成戰狼式的戰爭機器。而二○一五，習近平所謂的「中國在南沙島礁沒有追求軍事化的意圖」，歐巴馬竟予輕信。二○二二，北京亮出底牌，「在本國領土上部署必要的國土防禦設施，是主權國家的當然權利」，自此更在南海耀武揚威，對菲律賓得寸進尺。

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二○一二之後，一九八九的劇情全本展開。習近平的方向盤向左轉，西方領袖仍缺乏警覺，遂令習產生「平視世界、東升西降」的自我感覺。與蘇聯貧弱的共產經濟不同，中國獲得西方資金、技術等挹注，經濟軟實力、軍事與外交銳實力全面強化。影響所及，第三波民主化潮流由盛而衰，不少新興民主國家只要出現威權領袖，便向志在擴大威權板塊的中國尋求庇護。這種光景，形成聯合國等國際組織，充斥著中國的代理人，西方逐漸屈居下風。一如WHA，西方支持台灣力道續升，但在中國的指揮下，「聲明」不敵「投票」。聯合國，淪為「聯合中國」，何其諷刺。

最近五年，世局劇變。一、二○一八美中貿易戰之後，二○二○全球爆發眾疑源自中國武漢的新冠疫情，各國付出慘重代價。二、習近平「以疫謀港」，撕毀中英聯合聲明，通過香港國安法，將自由媒體、民主派一網打盡，西方像被雷擊驚醒。三、二○二○北京冬奧，因中國拒絕新冠病毒調查，遭到西方官方抵制。普廷，成為開幕最大貴賓，中俄聯合聲明，雙方合作無上限，三週後普廷進攻烏克蘭，戰爭拖延至今。而習近平佯裝中立，實則在經濟、軍工力挺普廷。中俄伊朝，聯成一氣，構成意在顛覆全球秩序、普世價值的「動亂軸心」。四、但，正當民主國家應團結應對之際，馬克宏卻高倡歐洲戰略自主，加上川普、拜登第二回合的變數，民主與專制的力量對比，前景不免令人擔憂。

後冷戰，全球化，西方過度樂觀。能源倚賴俄羅斯，經貿仰仗中國，雖然滿足西方領袖與跨國企業的利益，卻留下長遠的陰影。普廷將能源武器化，習近平將經貿武器化，給西方帶來地緣政治與民主運作的雙重衝擊。「動亂軸心」，帶領失敗國家、流氓國家、民選獨裁者，形成一支長期掌權的隊伍。相形之下，民主國家，每經一次定期改選，就有可能政權輪替，人去政息。縱使如此，根據歷史經驗，民主陣營的自由、開放、創新，最終仍將戰勝專制、封閉、停滯。只不過，若中國的「竊盜經濟」未能堵住，西方的智慧創新為其所用，這次人類可能會體驗到另一種不可預測性。

三十五年的時間，就歷史而言很短，但具有里程碑意義的事件不少。這段時間，不少人從陶醉在資本主義民主的勝利，到突然發覺冷戰式的敵人又站在眼前；當許多人還津津樂道「世界是平的」，中國已經篤信「世界是習近平的」。還好，歷史不是抽象行進，主要是人的行動因素。關鍵轉捩點，大家質問民主領袖如何因應之前，必須先自問選舉出些什麼人物。當然，包括台灣。一九八九，西方短暫的觀望期，港、台加足馬力錢進中國。結果，三十五年後，香港內地化了，禁止紀念六四，台灣則飽受武力侵擾，全球民主更遭專制逆襲。一九八九，那一頁不堪回首的啟示錄。

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