晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》六四 不堪回首的啟示錄

2024/06/05 05:30

一九八九，中國最接近民主自由的夏天，由六四屠殺畫下休止符，河殤式探索「黃河最終要滙入蔚藍色的大海」，戛然而止。這一幕早已預警，中國終將挑戰全球秩序、普世價值，因為它揭穿改革開放「政左經右」的本質。可惜，當年西方選擇視若無睹，目光聚焦於中國市場與工廠。為此，在蘇聯、東歐、波蘭的共黨政權紛紛垮台之際，北京卻得以「反和平演變」。輕輕放下天安門屠殺，而今導致全球的和平與安全危機，堪稱中國與西方的歷史共業。

「聯中制蘇」，即使真的符合西方的戰略利益，那麼，蘇聯解體之後，也應重新釐定與中國的關係了。然而，一、西方對中國的民主化，只出現為期甚短的興趣，「共產主義適合中國」很快又抬頭了。直到今天，拜登依舊「不尋求改變中國體制」。如此這般，還期待「中國和平崛起」，不啻緣木求魚。二、後冷戰時代，全球化時代揭幕，跨國企業引導西方錢進中國，二○○○美國給予中國永久性正常貿易關係地位，二○○一年底中國加入世貿組織，自此中國展開「竊盜經濟」之旅，西方被快速超車。三、雖然沒有敵人，經濟快速成長令中國的軍事預算激增，解放軍宛如注射生長激素，膨脹成戰狼式的戰爭機器。而二○一五，習近平所謂的「中國在南沙島礁沒有追求軍事化的意圖」，歐巴馬竟予輕信。二○二二，北京亮出底牌，「在本國領土上部署必要的國土防禦設施，是主權國家的當然權利」，自此更在南海耀武揚威，對菲律賓得寸進尺。

二○一二之後，一九八九的劇情全本展開。習近平的方向盤向左轉，西方領袖仍缺乏警覺，遂令習產生「平視世界、東升西降」的自我感覺。與蘇聯貧弱的共產經濟不同，中國獲得西方資金、技術等挹注，經濟軟實力、軍事與外交銳實力全面強化。影響所及，第三波民主化潮流由盛而衰，不少新興民主國家只要出現威權領袖，便向志在擴大威權板塊的中國尋求庇護。這種光景，形成聯合國等國際組織，充斥著中國的代理人，西方逐漸屈居下風。一如WHA，西方支持台灣力道續升，但在中國的指揮下，「聲明」不敵「投票」。聯合國，淪為「聯合中國」，何其諷刺。

最近五年，世局劇變。一、二○一八美中貿易戰之後，二○二○全球爆發眾疑源自中國武漢的新冠疫情，各國付出慘重代價。二、習近平「以疫謀港」，撕毀中英聯合聲明，通過香港國安法，將自由媒體、民主派一網打盡，西方像被雷擊驚醒。三、二○二○北京冬奧，因中國拒絕新冠病毒調查，遭到西方官方抵制。普廷，成為開幕最大貴賓，中俄聯合聲明，雙方合作無上限，三週後普廷進攻烏克蘭，戰爭拖延至今。而習近平佯裝中立，實則在經濟、軍工力挺普廷。中俄伊朝，聯成一氣，構成意在顛覆全球秩序、普世價值的「動亂軸心」。四、但，正當民主國家應團結應對之際，馬克宏卻高倡歐洲戰略自主，加上川普、拜登第二回合的變數，民主與專制的力量對比，前景不免令人擔憂。

後冷戰，全球化，西方過度樂觀。能源倚賴俄羅斯，經貿仰仗中國，雖然滿足西方領袖與跨國企業的利益，卻留下長遠的陰影。普廷將能源武器化，習近平將經貿武器化，給西方帶來地緣政治與民主運作的雙重衝擊。「動亂軸心」，帶領失敗國家、流氓國家、民選獨裁者，形成一支長期掌權的隊伍。相形之下，民主國家，每經一次定期改選，就有可能政權輪替，人去政息。縱使如此，根據歷史經驗，民主陣營的自由、開放、創新，最終仍將戰勝專制、封閉、停滯。只不過，若中國的「竊盜經濟」未能堵住，西方的智慧創新為其所用，這次人類可能會體驗到另一種不可預測性。

三十五年的時間，就歷史而言很短，但具有里程碑意義的事件不少。這段時間，不少人從陶醉在資本主義民主的勝利，到突然發覺冷戰式的敵人又站在眼前；當許多人還津津樂道「世界是平的」，中國已經篤信「世界是習近平的」。還好，歷史不是抽象行進，主要是人的行動因素。關鍵轉捩點，大家質問民主領袖如何因應之前，必須先自問選舉出些什麼人物。當然，包括台灣。一九八九，西方短暫的觀望期，港、台加足馬力錢進中國。結果，三十五年後，香港內地化了，禁止紀念六四，台灣則飽受武力侵擾，全球民主更遭專制逆襲。一九八九，那一頁不堪回首的啟示錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書