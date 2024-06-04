自由廣場》藍白擴權違憲是世界及法界通說

◎ 黃帝穎

藍白不顧十萬人包圍立院抗議，仍強推國會擴權法案，引起國際及國內法界高度關注。國際媒體英國《經濟學人》智庫重批「國會擴權及破壞權力分立，將重新評估台灣民主指數」；《金融時報》則直指擴權法案「為中國滲透台灣創造可乘之機」。

國內法界目前有四份重要聲明，來自全國各大學法律系教授的一二○位法律學者連署聲明、全國律師聯合會、台北律師公會及超過三百位律師連署等四大法界聲明，足認藍白國會擴權法案「違憲」已是法界通說。

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針對藍白擴權法案，一二○位法律學者連署聲明論及「程序瑕疵與內容違憲」，應退回委員會重審；全國律師聯合會聲明「未經實質審查，更未有實質審議，即強行進入院會表決…這不僅傷害台灣作為民主國家的根本，亦違背民主憲政及民意政治基本原則」；台北律師公會聲明「立法程序斲傷台灣作為民主國家的根本」及超過三百律師連署直指「除了是否符合憲法有諸多疑義，亦有不少自我矛盾之處，未來在適用上勢必發生許多爭議與問題，更引發侵害人民基本權利之重大疑慮」。

藍白擴權法案的違憲，在立法程序上，違反「程序正義」，且同時發生委員會未逐條審議、掏空協商機制及二讀、三讀表決數明顯瑕疵等程序「重大明顯瑕疵」。實體上，擴權法案內容更有違反權力分立原則、法律明確性原則等憲法原則。

除了國內法界四大重要聲明，國際重要友台人士也明確表態，前美國在台協會處長司徒文及楊甦棣等三十位國際學者聯合聲明直指藍白擴權法案「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」。甚且，在台投資超過七百億美元的「歐洲商會」早先對藍白「藐視國會罪」提出警示。

行政院已宣布將提起「覆議」，這是讓藍白違憲擴權法案有「懸崖勒馬」機會。但藍白席次過半，依憲法增修條文規定，只要二分之一決議維持，政院就須接受，所以藍白若執迷不悟，後續當然就是決戰憲法法庭。

屆時，大法官對擴權法案進行違憲審查，當衡酌法界通說即法界四大聲明，以符合論理法則及經驗法則，同時歐美對台灣民主的看法及對國會擴權的疑慮，也應是大法官審酌接軌國際、符合民主普世價值的重要參考。

（作者為台灣國家聯盟決策委員、律師）

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