社論》中國武力犯台的災難後果

賴清德總統就職後，台灣政治呈現「舊政權、新當家」局面，在台海形勢上，以維持現狀為重點，務實開拓台灣的國際空間。小英路線的延續，必然使台灣主權獨立事實，得到更多國際的認同，也必然激怒一直覬覦台灣的中共政權，因此在賴總統剛就任，就再次發動圍台軍演，意圖嚇唬台灣人民。而且，眼看軍演效果不彰，又祭出取消ECFA協議早收清單一三四項產品關稅優惠措施，加上親中派主導的國會擴權，明顯對民進黨政府形成軍事、經濟及政治的包圍形勢。

近年台灣經濟產業的轉型非常成功，目前回到故鄉台灣訪問的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳曾說：「電腦革命就是AI革命，台灣就在這個革命的中心點。」可見台灣半導體產業，對於促進全球繁榮與福祉的重要性。這是台灣對抗中共的底氣。而中共愈是冒進，不但引起台灣人民的反感，更引發國際社會的關注與反彈。關注台海穩定，已經成為G7的共識。美國總統拜登明白指出，台灣是美國的盟友、核心利益，美國會使用武力保護盟友；川普更加碼回嗆︰如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應。面對中共一再挑釁，兩位美國總統競選對手都放棄對台的戰略模糊，而走向戰略清晰，明顯反映全世界無法承受台灣遭到戰爭摧毀的後果。

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其中，台灣的民主自由，守護普世價值，與美國領導的自由世界密切連結，成為對抗獨裁邪惡軸心的重要盟友，乃是國際友人關注台灣的原因。此外，台灣的地緣經濟重要性亦不下於地緣政治。台灣的半導體生產全球近半的晶片，以及逾九十％的先進晶片，全球邁向AI革命，不能沒有台灣。不僅如此，全球有一半貨櫃輪通過台灣海峽，全球容量前十％的大型貨櫃輪中，更有八十八％會經過台灣海峽，載運衣物、電器、手機、半導體等貨品。因此，台灣若遭到中共封鎖或佔領，將是全球經濟的浩劫。據《彭博》估計，若中國「全面封鎖」台灣，造成半導體產業供應鏈斷鏈，進而引發西方國家制裁中國，第一年全球GDP將縮水約五兆美元，而中國的GDP降幅為八．九％；若台海爆發戰爭，並將美國捲入，第一年全球GDP將面臨約十兆美元損失，中國GDP則減少十六．七％。由此看來，中國若貿然犯台，固然會造成台灣與自由世界的損失，但中國經濟也將嚴重受創，可謂損人不利己的愚蠢作為。尤其，中國因房地產泡沫破滅，失業率居高不下，地方債務瀕臨違約風暴，內需不振，已導致景氣低迷，若再加上戰爭嚴重破滅了生產，可能加速經濟的崩跌，將是中國難以承受之重。

易言之，戰爭只會帶來毀滅與災難，對於侵略者與被侵略者都一樣，沒有人會是贏家。對於中國尤其如此。中共煽動民族主義，以祖國的完全統一作為號召，宣稱要打造「中華民族偉大復興」的盛世，本質上卻是一場騙局。因為中華人民共和國成立以來，從未統治過台灣；而兩蔣政權流亡台灣之後，至今經本土化與民主改革，政府與國會都經由定期選舉而得到人民付託的合法性，現在的中華民國台灣具有無可挑戰的合法性與正當性。因此，兩岸互不隸屬是無法抹滅的現實，中共若妄想武力犯台，不但沒有任何正當性，無法帶來中國的強大與繁榮，反而會毀滅改革開放三、四十年來累積的經濟成果，更使得想像中的中華盛世毀於戰火之中。這樣的災難，難道是不惜修憲以圖國家主席終身職，致力於「中華民族偉大復興」的習近平所樂見？如果，中國好不容易從建國之後的種種政治運動、權力鬥爭，以及一窮二白的落後狀態中走出來，進而成為全球第二大經濟體與世界工廠，卻毀於中共領導人的併台野心，則習近平將是中興的明君或是毀滅中國的罪人？歷史將會給予最嚴厲的定位與批判。

套用西方諺語︰上帝要毀滅一個人，必先使他瘋狂。上帝若要一個國家滅亡，必先使它的領導人陷入瘋狂。檢視當前中共領導階層，因為不願放棄一黨專政的地位，接受西方民主思想，給予中國人自由與人權，只能走入數位獨裁的旁門左道，以及打著中華民族復興、洗雪百年國恥的幌子，強力灌輸民眾民族主義與愛國主義，製造出美帝、日帝與台獨勢力的假想敵，並屢屢在三海（南海、台海、東海）惹是生非，引發地緣政治風險。反觀台灣，本來具有多元文化並存的傳統，再經過本土化與民主改革的淬煉，已經蛻變為一個美麗、文明的國度。如果中共領導人放棄對台灣的領土野心，以對等、尊嚴對待台灣，相信兩國必然可以締結互惠互利的關係，不但不必陷入戰火，還可共享繁榮，這難道不是十四億中國人與兩千三百多萬台灣人的共同願望？

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