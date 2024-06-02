自由廣場》從「馬尾男」的刀疤看社會安全

◎ 林書立

台中捷運日前發生隨機砍殺事件，乘客群起抵抗才未造成重大傷亡，受傷較重的呂姓高中生及「馬尾男」康復出院，鏡頭下揭露的刀疤傷痕，令人觸目驚心，當時若非「馬尾男」帶頭反抗，奪下刀械，後果難以想像，呂父更提出中捷車廂應配置防禦設施及愛心工作隊，並將籌募二百萬元投入安全維護以綿密社會安全網。

大眾交通由於其開放性，常被認為是隨機攻擊主要目標。有人提議，比照機場在出入閘門設置安全偵測設備，但這對於負責大量運輸的公共交通將造成便利性嚴重下降，導致更多民眾改選擇汽機車出行，除製造恐懼感更造成不便，因此，呂父所提出的為乘客織起安全網建議十分務實與重要。

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依據「情境犯罪預防」（Situational Crime Prevention）理論，所提出的三個預防犯罪的重點︰增加犯罪風險、困難與降低所得，在中捷的安全網策略上，可以在較長通勤距離範圍內增加保全的密度，在車廂內可以增設易於當作防禦器材的小型手提滅火器，通道控制上可以捷運警察與地方警力的入口盤查，從捷運站的監視器與聲控監測、職員監視、自然監控、與安全防護器材增設，員工與旅客安全演練防護等來增加犯罪風險與困難，大幅降低犯罪成功可能，以有效綿密大眾運輸安全網。

情境犯罪預防理論後來補充成為五項預防策略，亦可在未來長遠性的社會安全網工作上納入考量，例如提高刑罰嚇阻，並與大眾合作讓犯罪實際上不能成功，以避免模仿來減少犯罪刺激，另可增訂大眾運輸交通規則，要求攜帶刀械等危險物品須先經過許可檢視後封存等，這些都是中捷必須長遠考量的議題，絕不可因為中捷賠錢就忽視大眾運輸安全。

（作者為現職員警）

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