晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從「馬尾男」的刀疤看社會安全

2024/06/02 05:30

◎ 林書立

台中捷運日前發生隨機砍殺事件，乘客群起抵抗才未造成重大傷亡，受傷較重的呂姓高中生及「馬尾男」康復出院，鏡頭下揭露的刀疤傷痕，令人觸目驚心，當時若非「馬尾男」帶頭反抗，奪下刀械，後果難以想像，呂父更提出中捷車廂應配置防禦設施及愛心工作隊，並將籌募二百萬元投入安全維護以綿密社會安全網。

大眾交通由於其開放性，常被認為是隨機攻擊主要目標。有人提議，比照機場在出入閘門設置安全偵測設備，但這對於負責大量運輸的公共交通將造成便利性嚴重下降，導致更多民眾改選擇汽機車出行，除製造恐懼感更造成不便，因此，呂父所提出的為乘客織起安全網建議十分務實與重要。

依據「情境犯罪預防」（Situational Crime Prevention）理論，所提出的三個預防犯罪的重點︰增加犯罪風險、困難與降低所得，在中捷的安全網策略上，可以在較長通勤距離範圍內增加保全的密度，在車廂內可以增設易於當作防禦器材的小型手提滅火器，通道控制上可以捷運警察與地方警力的入口盤查，從捷運站的監視器與聲控監測、職員監視、自然監控、與安全防護器材增設，員工與旅客安全演練防護等來增加犯罪風險與困難，大幅降低犯罪成功可能，以有效綿密大眾運輸安全網。

情境犯罪預防理論後來補充成為五項預防策略，亦可在未來長遠性的社會安全網工作上納入考量，例如提高刑罰嚇阻，並與大眾合作讓犯罪實際上不能成功，以避免模仿來減少犯罪刺激，另可增訂大眾運輸交通規則，要求攜帶刀械等危險物品須先經過許可檢視後封存等，這些都是中捷必須長遠考量的議題，絕不可因為中捷賠錢就忽視大眾運輸安全。

（作者為現職員警）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書