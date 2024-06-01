自由廣場》百日定江山

◎ 莊勝榮

歷四位美國總統之貼身觀察，熟諳他們領導風格的大衛．葛根（David Gergen）所著「美國總統的七門課」，其中一課就是百日定江山。賴清德總統從5月20日就職到8月28日，短短的一百天，外有中共虎視眈眈，天天軍機、軍艦霸凌台灣，內有與其勾結的政客，日日搗蛋、搞亂。並且面臨與扁政府不同情境的執政黨不過半的國會，當年立法院長是本土派王金平，與陳水扁為南一中校友，今非昔比。又遭藍白「濫權、擴權、亂權」夾擊，及大法官「可能」判決死刑違憲的危機，如何拔掉芒刺在背的箭，正考驗著新政府團隊的智慧。

欲百日定江山，關鍵一，台灣社會8成5民意支持死刑，一些要創造歷史地位的所謂學者大法官，若不顧民意宣判死刑違憲，將造成社會衝突，人心焦慮，民眾辱罵。因此，超前佈署，避免死刑違憲成真。又若判決死刑違憲，即須因應於後，尤其下屆大法官，包括正副司法院長提名，乃補救及翻轉之最佳契機。

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關鍵二，藍白兩黨在立法院過半，造成立法權侵蝕行政權及政治不安，除了行政院覆議、憲法法庭釋憲、公民複決，甚至罷免立委外，要寄望在野黨對閣揆投下不信任票，讓總統獲得解散國會之殺手鐧，機率等於零。因為立委不會傻到讓自己的任期提前結束，若遭解散國會改選立委，立委花大錢拼選舉，難以保證當選，立委哪會用石頭砸自己的腳？因而長久之計，執政黨不過半的箭需摘除。

或許應有另類思維，運用各種策略、手段，讓執政黨立法院「實質過半」，避免制衡變制裁、制裁變獨裁。運用「三收」策略，以各種拉攏、結盟及渾身解數。讓願景領導作為開路先鋒，偕具有共同理念及利益之立委結盟，一齊往前衝刺。拔掉芒刺在背的箭，射出執政黨國會過半的箭，方能百日定江山。

（作者是律師、第三屆國大代表）

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