自由廣場》防止國會香港化/罷免傅崐萁才能釜底抽薪

◎ 朱孟庠

五二八擴權法案通過，曹興誠做出最佳註解「青鳥不吃老鼠屎」「公民拒絕服從毒國會」，國眾兩黨違背程序正義三讀硬闖通過，民眾的憤怒自會尋找出口，為什麼重要法案這麼急？曹興誠：十六位隨傅去中國的立委回台後急推爭議法案，合理懷疑傅崐萁見了王滬寧後配合中國統戰。

因為背後有習近平，傅、韓急著覆命，這是中共代理人將國會變成香港立法局化的第一步，好讓中南海長臂管轄，傅亟欲向習邀功，搶當中共在台頭號代理人。釜底抽薪之計就是罷掉這些老鼠屎，傅崐萁是中共頭號代理人，最具關鍵性，罷傅僅四萬餘票即可。

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但罷傅不易，須步步為營，以下是花蓮朋友的分析和蒐集資訊：

一·花蓮王在地方綁樁、深耕太深，熟知選民特性，豬肉與酒不時提供，喜事紅帖六千元，喪事白帖五千元，不限相識交情，平常就小恩小惠收買民心。但錢從哪裡來？政風調查單位應主動了解。至於賣掉花蓮土地，轉到中國人的手中的數量，也應同步開放鼓勵檢舉。

二·花蓮友人提及，過去兩岸旅遊綿密時，飯店、旅行社被中國商人欠、拖、倒、騙，且是上下游一整串，最後倒了，他們再找人出面接手，就這樣被中資設計吞掉。常聽在地人說，哪家店又被中資買走了，再烘炒地皮，國安所在的佳山基地附近買的更多，中國滲透花蓮的背後，傅的角色態度是什麼？花蓮原民的農產品須由特定政客經手，才能銷往中國，暗黑事太多。如今傅還要賣台灣？

台灣人最痛恨兩種人：一是騙子；二是背骨。兩者皆是傅、黃（國昌）共同處，傅是真小人，黃是偽君子，都令人唾棄。青鳥行動現場，有國中生拿著標語「傅崐萁伯伯、黃國昌伯伯：我長大後不想變成像你們一樣的人」青鳥運動，為什麼有這麼多年輕爸爸媽媽上街頭，因為要以身教告訴孩子是與非。我們不能給國未來的主人「吃老鼠屎」。

我們今天若不站出來，未來中國黨將如法炮製，在立院形成新常態，長期癱瘓議事，公民須有決心為守護民主做持久戰。

香港民主潰敗退，就是從立法局退守開始。黃國昌、韓國瑜是不分區，罷免不了，釜底抽薪之計是剷除中共在台頭號代理人傅崐萁，國民黨黑底立委不少，選舉靠灑幣買票，只是難抓。公民拒絕毒國會：政府以強悍的司法對付這些囂張的地方黑勢力；公民團體也發動全面罷免豬仔議員，目前已篩選出二十名藍委，最具指標性仍是傅崐萁，罷掉這個中共頭號代理人，國民黨才會正視台灣人民守護民主的決心。（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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