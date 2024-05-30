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自由廣場》擴權法案／詐術議事手段恐涉違憲

2024/05/30 05:30

◎ 江榮祥

國民黨與民眾黨聯手通過「國會擴權法案」，有違憲疑義，民進黨擬提憲法訴訟。有謂，大法官可能預設「司法自制」立場，尊重「國會議事自治」，恐不受理立法程序爭議。

參考美國「議事法」（ParliamentaryLaw）的理論與實務，就合議體作成決議是否合乎「國法」（the law of the land），法院仍有權審查。關此，美國「全國州立法機關協會」（National Conference of State Legislatures）及「立法機關職員協會」（American Society of Legislative Clerks and Secretaries）編訂《梅森氏立法程序準則》（Mason’s Manual ofLegislative Procedure），歸納十項原則：一、合議體必須擁有決議權限；二、合議體必須召開會議；三、會前須適當通知全體成員；四、出席人數須達定足數；五、須有議題呈交合議體議決；六、議題須交付辯論；七、議題須交付表決；八、決議須經多數通過；九、不容許致使成員受害的詐欺、詭計或欺騙手段存在；十、決議不得違反法律或憲法規定。

總而言之，多數黨必須謹守正當議事程序，確保形成決議過程、形式及實質合法。少數黨進行議事對抗，同時也監督程序，為決議通過後提起訴訟預作準備，果能舉證「多數黨是出於惡意動機，在程序上使用詐術手段，剝奪辯論機會，排除少數黨參與立法」，還是有爭取大法官認定立法程序有「明顯重大瑕疵」並宣告違憲的空間。

（作者是律師、全國律師聯合會司改會主委）

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