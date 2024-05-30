自由廣場》官不聊生時代來臨／藐視國會罪使公務員隨時踩雷

◎ 李慶義

立法院藍、白立委在一片爭議聲中，強行修正增定刑法分則編第5章之1第141條之1的「藐視國會罪」，規定「公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。」

刑法上的公務員採廣義，除具有法定職務權限的身分公務員外，尚包括受委託的委託公務員。所有涉及公務員犯罪或對公務員犯罪的規定，均須與公務員的職務有關；不涉及公務員職務的事項，雖具有公務員身分，也不會涉犯有關公務員之犯罪。然而藐視國會罪，卻只規定「公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知重要關係事項，為虛偽陳述」，並未限定必須是職務上的事項。

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再就立法委員的聽證或質詢的事項，眾所周知，台灣立委所質詢、詢問事項，無所不包，海闊天空，隨心所欲。不管它是與公務員職務有關的，是否涉及公務員職務上應秘密的事項，或只是涉及公務員個人隱私的事項，依本次一併修正通過的立法院職權﻿行使法規定，我們都沒有拒絕答覆的權利，除非經主席同意。

司法案件的偽證罪，其成立尚須經具結程序，也有拒絕證言的規定，且只是針對該具體的司法個案，與案情有重要關係的事項，為虛偽陳述者，始能成立。

惟藐視國會罪，只是從身分上，針對具有公務員身分者，加以處罰。不但無任何職務範圍限制，復不得拒絕答復，而「所知重要關係事項」，究何所指？亦語意不明。像這種以主觀上的「所知」，來認定是否為「重要關係事項」，令人無所是從。如此定義不明的刑罰處罰規定，顯然不符「罪刑法定主義」，有違憲之虞。而後，全國好幾十萬中央或地方具有公務員身分的人，隨時都可能觸犯這個罪。因它定義不明，範圍不限，卻又無從拒絕。

（臺灣高檢署臺中分檢署主任檢察官）

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