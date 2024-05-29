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自由廣場》（鏗鏘集）青年出陣，青鳥行動

2024/05/29 05:30

◎ 李敏勇

「我藐視國會！」成為當紅口號，這是面對國會假藉改革，破壞憲政權力分立的原則，圍聚在立法院的群眾對藍白兩黨合力任意擴權的憤怒反應。這樣的國會惡質力量竟然提出「藐視國會罪」想壓制各種不馴外力。但唾面自乾，人人皆以藐視如此國會為榮！

人必自重而人重之，國會應是民主的殿堂，做為國家主人的人民怎會藐視之？問題出在國會自己。中國國民黨的諸多立委被指涉為牛鬼蛇神，黑道有之，作奸犯科出入牢獄更生人有之。主導名不符實「改革」名義，其實擴權，符合赴中受命挾立法優勢作亂的指控。

中國國民黨似已覺得不可能經由覺醒的人民勝選總統，執政無望，國會亦不盡再可能掌握，故使出渾身解數作最後亂政之掙扎。自連戰、馬英九相繼附共、親中之後，對待消滅中華民國的中國共產黨比容留競爭的民進黨更親近。

戒嚴時期依賴動員勘亂臨時條款而長期位居第一任期的立法委員，曾被社會譏為「老賊」，但仍識見之土。民主化後的台灣，中國國民黨的國會議員牛鬼蛇神多，附和的民眾黨干為手腳成為破口。五月廿四日（週五）青鳥行動，立法院週邊湧入十萬人，抗議藍白想粗糙暴力立法，破壞憲政。

這應該是中國國民黨迴光返照的政治動向，不為民主，不是守護台灣，不是向人民表達對自己國家的政治責任，而是向中華人民共和國輸誠表態，協同作亂台灣：這個在民主化煥發光彩的國家對照專制邪惡政權的中國。

人民的力量終會制裁政治權力的惡質化。戰後台灣的民主化從來是流亡殖民中國性的政治體制自然演進，而是一波又一波民主運動的結果。從前，中國國民黨為了鞏固其專制權力而廹台灣人民反共；民主化後的現在，中國國民黨親中附共解構台灣的國家意志。

在台灣的中國政黨加上以民眾為名卻流露政客邪惡的權力任恣，成為台灣走向正常化國家之路的破口。許多年輕人形成的力量可以修復破口，召喚被迷惑的小草。期待「台灣基進黨」成為民進黨以外的台灣政治力量。青鳥行動喚發台灣年輕人守護民主的熱情，震懾國會亂象。

（作者是詩人）

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