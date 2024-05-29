自由廣場》（林保華專欄）青鳥行動為何迅速形成、擴展

這次以反對國民黨與民眾黨聯手進行立法院黑箱擴權的青鳥行動，聲勢的迅速發展出乎我的預料，很快集結十萬人，並且全台開花。顯示台灣的民主固然有許多弱點，但它的底蘊也是不斷成熟與牢固。

十年前的太陽花運動有一番醞釀過程，當時參與「慕哲咖啡」（「左轉有書」的前身）活動的年輕人逐步增加，街頭也有反對馬英九媚共的各項活動，另外也出現白色力量揭開軍中人權問題，最後要通過服貿協議才爆發太陽花。而馬英九死不悔改，居然繼續炮製馬習會，終於導致二○一六年大選國民黨的失敗。這時也出現代表第三勢力的台北市政府與時代力量；然而他們都背離了太陽花，柯文哲留下一堆弊案正在調查，黃國昌最後居然拋棄時代力量投奔民眾黨，再把民眾黨當作資本討好國民黨。

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這次國眾搞黑箱擴權，之所以很快引發民眾反彈，是因他們利令智昏，以為在立法院取得多數就可讓台灣變天。於是不但有馬英九去中國拜祭黃帝與習近平，還有立法院國民黨黨團總召傅崐萁到北京向全國政協主席王滬寧領旨。有些國眾的支持者這才明白，原來選舉期間藍白聯合「討厭民進黨」的後面，還有一句沒有說出來的就是「喜歡共產黨」。這超越了台灣民眾能夠容忍的底線。

中共最近趕緊炮製一些藝人自認是中國人的醜態，無非要塑造抹去這條底線的假象。中共對賴清德總統就職演說的怒氣冲冲，也是因為賴重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「兩國論」。然而這本是千真萬確的現狀，否則馬英九為何是向前總統蔡英文而非向習近平申請延長對他的保護？

至於自比「崑崙山的小草」來媚共的傅崐萁，早在馬英九時代就投共了。《財訊》雜誌在網路重新發表太陽花運動時的二○一四年四月第四四九期文章：中國買台真相買地產、買企業、買個資、買人心…無所不買。可以看出中共滲透的無孔不入，其中涉及傅崐萁，他的主子是當時中國廣西壯族自治區主席馬飆。詳細情況讀者可以自己找來看，我有轉貼到我的臉書。當然，現在傅崐萁又攀上更高的主子了。

如今國民黨與民眾黨的民調支持度急速墜落、討厭度上升，我不明白，國民黨素有資歷的立委賴仕葆、柯志恩、王育敏、謝衣鳳等，為何會聽命於一個未被改造好的更生人？難道認同他欺詐小投資者的行徑？民眾黨主席柯文哲已下令民眾黨立委不必團體行動，但他們依然追隨吼國昌充當小藍。

中國為期兩天的環島軍演，目的在針對賴清德的新政權，也企圖支持傅崐萁、黃國昌的擴權，但軍演匆匆而來，不發實彈即草草結束。更慘的是四四六三噸的「聯合啟瑞號」拖輪居然在東海自行沉沒，原因自然是高度機密，中國都自身難保了。

玉山上的小草四季常青，玉山上的青鳥展翅高飛！

（作者林保華是資深時事評論員）

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