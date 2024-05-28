自由廣場》﹙鏗鏘集﹚新政府亮劍對付利劍

◎ 王景弘

賴清德就任總統，中國以軍演挑釁，宣稱是「嚴懲台獨分裂主義」，阿Q精神十足。新政府國安團隊掌握中國軍情，機動佈署雄風飛彈，並公開F-16V戰機鎖定中國戰機照片，不卑不亢，以亮劍應對「利劍」，反應完美。

台灣國安立場在自衛，並不犯人，賴清德「四大堅持，維持現狀，中華民國與中華人民共和國互不相隸屬」，唱的是「舊調」，中國出動機艦環繞台灣軍演表態，只自曝其短。

請繼續往下閱讀...

中國主張一個中國，台灣是中國一部份，台灣以堅持「互不相隸屬」的立場回應，既是法理也是事實，表明台灣已經是主權獨立國家，美國和西方國家都能接受這種說法，也傾向承認。

台灣常自比以色列，但如論國際處境，台灣更像巴勒斯坦。美國與西歐國家受以色列影響，拒絕承認巴勒斯坦，現在西班牙、愛爾蘭和挪威打破禁忌，以聯合行動正式承認巴勒斯坦的國家地位。

因為中國反對，台灣情況近似巴勒斯坦，西方媒體也都稱台灣為「事實獨立」；維持與他國「不相隸屬」的現狀，就是獨立而非別人的一部份。西方國家應尊重民主，承認台灣國家地位，才是維持和平穩定之道。

蔡英文總統強調民主發展，使台灣成為世界的台灣，以「互不相隸屬」對應「一個中國」的立場，免於被併吞。賴清德的國安團隊軍事上以亮劍對付「利劍」，外交上應付中國的法律戰，也要亮出法律王牌。

証明「不相隸屬」，最重要的法律文件就是舊金山對日和約，它的基本精神就是台灣法律地位未定，留待將來以民主方式解決。這份和約未經修改，現仍有效。

台灣民主化，依主權在民原則提出的「不相隸屬」主張就是政治演變結果，外交團隊應把這份可能被忽略的文件提醒各國政府，在法律上正面迎戰「一個中國」的主張。

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法