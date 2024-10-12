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曹興誠八不居士》基隆人請踴躍出來罷樑

依據主權在民的精神，基隆的主權是在基隆人手裡，基隆人才是謝國樑的老闆。謝國樑面臨罷免，不向基隆人說明不應該罷免他的理由，卻找了像馬英九這樣一大堆的台奸和騙子來替他保駕護航，這證明謝國樑也是台奸的一份子。這樣的謝國樑市長不會保衛台灣的主權，更不會保衛基隆人的主權
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2024/10/12 17:31

◎曹興誠

人類文明在二次世界大戰以後，有一個明顯和偉大的提升。這個提升反映在1948年12月聯合國通過的人權宣言。

聯合國人權宣言 已發表76年

聯合國人權宣言主張，所有人類一律平等；國家的最高權力來自人民，這就是主權在民的觀念。

照主權在民的觀念，台灣的主權是台灣人擁有的；基隆的主權是基隆人擁有的。

聯合國人權宣言主張，所有人類一律平等；國家的最高權力來自人民，這就是主權在民的觀念。圖為聯合國紐約總部。（路透檔案照）聯合國人權宣言主張，所有人類一律平等；國家的最高權力來自人民，這就是主權在民的觀念。圖為聯合國紐約總部。（路透檔案照）

1948年到現在已經過了76年，世界上許許多多的國家都因為人權宣言的影響，推翻了以前外來政權的統治，成為民主而獨立的國家；使得世界上獨立國家的數目，從1945年的60個成長到今天的195個。

台灣1996總統直選 實質主權在民

台灣在1996年實行總統直選，使我們也成了一個主權在民的獨立國家。可惜現在對岸的中共政權，他們還在否定主權在民，他們還在尊崇毛澤東思想，還在主張「槍桿子出政權」，認為主權不是來自人民，而是來自於暴力和武力征服。

今天中共國的人民很可憐，他們沒有任何政治自由，他們被要求一切要聽黨話、跟黨走；所有言論出版集會結社示威遊行的行為，都被認為是反黨反革命，都會被關押甚至處死。像我們今天在這裡集會宣講主權在民，在中共國很快會被消失、被跳樓。

2018年，中共偽造文書，在憲法裡說，台灣是中華人民共和國不可分割的領土。還恐嚇兩岸民眾，說任何反對台灣被吞併的人都是台獨，都要被殺光。最近他們定了什麼懲罰台獨22條參考意見，依照這個22條意見，我被中共抓到是唯一死刑。大家說說看，我會怕嗎？

今天很多人在網上問我，中共打來我會逃嗎？我在這裡要說，怕死的人會逃，我不怕死，為什麼要逃？如果怕死，我就不會放棄新加坡國籍，恢復了中華民國國籍。

習近平幾乎天天都在恐嚇台灣人說，統一一定要完成，絕不承諾放棄武力，但為什麼中共現在不敢真的用武力來犯台呢？

全球自由國家 都認同主權在民

因為世界上的自由國家，都認同主權在民，都認為台灣的主權來自台灣人民而中國共產黨沒有任何理由和權力，聲稱對台灣擁有主權。中共想吞併台灣的理由，不管說什麼台灣自古就是中國領土，說什麼開羅宣言、波茲坦文告或者聯合國2758號決議，通通被美國和歐盟打臉，說他們是胡說八道、強詞奪理。

美加日澳紐英德法荷義與土國 紛派軍艦通過台海 

這兩年來，派遣軍艦通過台灣海峽的國家，有美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、英國、德國、法國、荷蘭、義大利和土耳其等國家。

這兩年來，多國派遣軍艦通過台灣海峽。圖為德艦9月通過台海。（ADIZ提供）這兩年來，多國派遣軍艦通過台灣海峽。圖為德艦9月通過台海。（ADIZ提供）

這些國家，所以派軍艦通過台灣海峽，就是宣示，台灣海峽是國際水域，不是中共國的內海；都認爲維持台灣海峽的中立和和平，對世界的穩定和經濟成長非常重要。

這些國家也都了解，中共吞併了台灣以後，他們會把台灣當成航空母艦，繼續爭奪在太平洋的霸權，會給世界帶來災害和動亂。所以這些國家以軍艦通過台海來宣示，中共侵略台灣必定會遭到他們的抵制和懲罰。

中共不敢和這麼多的民主國家為敵，所以他們企圖從台灣內部來瓦解我們。

今天以馬英九為首的國民黨黨工，這些跑到基隆去保護謝國樑的國民黨縣市長和立委，都是中共利用來瓦解台灣，弱化台灣的內奸。

我們從哪裡可以看出來這些人是台灣的內奸呢？

馬英九說賴總統不可以講兩岸是國與國互不隸屬，他的意思是台灣不可以自稱為國家，只能稱自己是中國的一部分，這是公然反對台灣人擁有台灣的主權，公然反對台灣的主權在民，這不是內奸是什麼呢？

馬英九騙台灣人說他在保護中華民國，可是他只敢在台灣講中華民國，到了中共國他對中華民國就絕口不提。

這是中華民國的墓碑，是中共樹立在南京中山陵的一個墓碑。（取自貼文）這是中華民國的墓碑，是中共樹立在南京中山陵的一個墓碑。（取自貼文）

大家看上圖是什麼？這是中華民國的墓碑，是中共樹立在南京中山陵的一個墓碑；上面說中華民國誕生於公元1912年滅亡於1949年。中華民國明明存在，中共樹立的墓碑說她已經滅亡，這是對中華民國的極端侮辱，也是對世界造謠。

請問今天去基隆說保護中華民國的這些國民黨工，有任何人曾經對中共提出抗議，請他們把中華民國的墓碑拿掉嗎？到中共國不敢講中華民國，跑回台灣來卻口口聲聲說要保護中華民國，這是什麼？是騙子！

這些國民黨的黨工說要保護中華民國，卻又拼命阻礙台灣加強國防，他們說加強國防就是對中共挑釁。他們一方面阻礙台灣建立國防，一方面卻每天說要去跟中共和談。請問沒有實力做後盾要去談什麼？不就是談投降條件嗎？每天叫台灣人不要防衛自己，卻逼著台灣人去投降，這難道不是內奸嗎？

現在台灣海峽兩邊，右邊是中華民國，左邊是中華人民共和國，明明是兩國，馬英九卻堅持說不可以講兩國，一定要說一個中國。一個中國就是要從兩國中間消滅掉一個，剩下一個。

今天馬英九有辦法讓中華人民共和國消失嗎？既然沒辦法讓中華人民共和國消失，那麼馬英九講一個中國，就是要讓中華民國消失。所以開口閉口一個中國的馬英九，就是要讓中華民國消失；這樣你還相信他會保衛中華民國嗎？

馬英九最有名的一句話就是讓大家去相信習近平。習近平一心一意要消滅中華民國，馬英九卻呼籲台灣人去相信習近平，這不是內奸又是什麼呢？

了解了國際形式，了解了台灣內奸的作為，我們就找到了罷免謝國樑的一個重要的理由。

謝國樑面臨罷免，不向基隆人說明不應罷免理由，卻頻找像馬英九替他護航。（記者盧賢秀攝）謝國樑面臨罷免，不向基隆人說明不應罷免理由，卻頻找像馬英九替他護航。（記者盧賢秀攝）

依據主權在民的精神，基隆的主權是在基隆人手裡，基隆人才是謝國樑的老闆。謝國樑面臨罷免，不向基隆人說明不應該罷免他的理由，卻找了像馬英九這樣一大堆的台奸和騙子來替他保駕護航，這證明謝國樑也是台奸的一份子。這樣的謝國樑市長不會保衛台灣的主權，更不會保衛基隆人的主權，如果我們繼續讓謝國樑擔任基隆市長，恐怕明天引解放軍登陸基隆的，就是謝國樑。

基隆人，請加入認同主權在民的台灣人，讓我們以罷免謝國樑，來保衛基隆人的主權；也藉著罷免謝國樑來喚醒所有台灣人來保衛台灣人的主權。

保衛台灣主權並不困難，只要明天投下罷樑的一票，基隆市民就協助保衛了台灣主權，請基隆人加油！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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