晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》羔羊迷途 我們哪裡做得不夠好？

2024/05/28 05:30

◎ 曾建榮

這次的全民運動，很明顯造成社會資源的浪費，在這個事件中，我想做個反省，反省我們台灣這次到底那裡做錯了，才會造成這次的狀況。

首先，造成本次狀況的主要原因，就是超過半數的立委違反民意，那麼造成這樣的原因，當然是去年投票造成的。

那麼去年的投票為何有這麼多的民眾「識人不明」呢？其原因我想是資訊不對等造成的。

去年投票前，有機會跟公司內的年輕人討論，他們當時都是「小草」，認為現在的高房價、官員貪腐都是執政不力造成的，當然我們也有提出反對的論點來說服他，他當時甚至覺得，柯文哲八年來將台北市治理的得好，所以最後他還是決定投柯文哲。

記得我當時跟他下了一個結論：「你我兩邊接受的資訊，必有一邊是錯的」

現在回頭來看，很明顯「小草」們收到的訊息是有問題的，那麼這個原因又是什麼？那就是中國的資訊戰早就開始攻台了，而這也是我們這次做得不夠好的地方：無法喚醒被錯誤資訊洗腦的人。

整個事件如同詐騙一般，既使有警察嚴正告訴你已被騙，但你卻選擇相信騙子，反而誤認正確的那一方才是騙子。

但政府不是萬能，除了政府要努力澄清真相之外，我們自己的心防更加重要，中國的資訊戰無孔不入，就算是政府也不可能滴水不漏的保護我們，我們必須手機裡冒出的訊息保持七分警惕，才能自我防護，打贏這場無硝煙的資訊戰思想戰。

（作者是軟體工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書