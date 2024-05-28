自由廣場》羔羊迷途 我們哪裡做得不夠好？

◎ 曾建榮

這次的全民運動，很明顯造成社會資源的浪費，在這個事件中，我想做個反省，反省我們台灣這次到底那裡做錯了，才會造成這次的狀況。

首先，造成本次狀況的主要原因，就是超過半數的立委違反民意，那麼造成這樣的原因，當然是去年投票造成的。

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那麼去年的投票為何有這麼多的民眾「識人不明」呢？其原因我想是資訊不對等造成的。

去年投票前，有機會跟公司內的年輕人討論，他們當時都是「小草」，認為現在的高房價、官員貪腐都是執政不力造成的，當然我們也有提出反對的論點來說服他，他當時甚至覺得，柯文哲八年來將台北市治理的得好，所以最後他還是決定投柯文哲。

記得我當時跟他下了一個結論：「你我兩邊接受的資訊，必有一邊是錯的」

現在回頭來看，很明顯「小草」們收到的訊息是有問題的，那麼這個原因又是什麼？那就是中國的資訊戰早就開始攻台了，而這也是我們這次做得不夠好的地方：無法喚醒被錯誤資訊洗腦的人。

整個事件如同詐騙一般，既使有警察嚴正告訴你已被騙，但你卻選擇相信騙子，反而誤認正確的那一方才是騙子。

但政府不是萬能，除了政府要努力澄清真相之外，我們自己的心防更加重要，中國的資訊戰無孔不入，就算是政府也不可能滴水不漏的保護我們，我們必須手機裡冒出的訊息保持七分警惕，才能自我防護，打贏這場無硝煙的資訊戰思想戰。

（作者是軟體工程師）

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