自由廣場》假改革 真政變／528青年上街護民主

◎ 朱孟庠

明眼人都看得清楚，中國黨假藉國會改革之名，行擴權政變之實，傅崐萁背後是習近平，國民黨全黨跟著走。五二四公民發起青鳥運動，賴總統指出「……青年展現力量， 這就是台灣的民主價值，國會應該重視這些聲音」，國民黨立委卻反批總統「向國會宣戰」。但賴總統不可能坐視擴權法案恣意戕害台灣民主根基與國家安全，他若有宣戰也是向中共代理人宣戰。

無主權何來民主？無民主何從獨立？自本土政權再次執政，中國黨為了奪權，早已不擇手段，不講民主、不理國安、不顧主權，面對在野中國黨，再怎麼綏靖、安撫、聯合內閣都沒用了，賴總統只有帶領台灣人迎戰一途。

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青鳥行動十萬人上街，全國各縣市同步開花，史上最年輕的一群，連國、高中生都看站出來了。

國民黨立委去民進黨過去的版本，聲稱國民黨只是照抄。但時代不同、政黨信譽不同、居然還只抄一半，民進黨豈有立反質詢罪？藍營各縣市長敢贊成地方也立法藐視議會罪嗎？也立反質詢罪嗎？民進黨過去版本又豈有超越司法，濫權管轄到部隊、法人、公司行號去索取機密？

國民黨信譽形象皆差，三個公民監督國會聯盟，評鑑結果都一樣，國民黨立委年年墊底，去年優質立委評選竟掛零，年年囊括不合格立委的全部名額，素質低劣的立委，其立法品質如何信賴？向來最貪的國民黨，有臉泡製習帝的打貪，所謂「國會改革」實則為「國會政變」，將潛艦等國防機密轉手都交給中共，也未必不可能。

國事如麻，國步維艱，守護民主全賴行動，五二八青年上街頭，向中共代理人宣戰！

（朱孟庠 李登輝基金會前副秘書長）

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