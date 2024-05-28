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自由廣場》青年的憤怒／讓公民力量推倒黑箱高牆

2024/05/28 05:30

◎ 王美琇

公民力量能否推倒黑箱高牆？公民力量能否擋下立院擴權法案？當然有可能。端視台灣公民展現的磅礡氣勢與政治動能。

「柏林圍牆」怎麼倒塌的？它是被人民推倒，被史上著名的「周一示威行動」（Monday demonstration）所推垮的。一九八九年九月四日周一傍晚，幾百位東德人聚集在萊比錫的尼古拉教堂，展開反對東德共產黨的示威活動；隔周人數暴增至數千人，他們高呼「開放的國家、自由的人民」打動東德人民的心，示威人數像滾雪球般急速暴增。到了十月九日晚上，聚集了七萬人；隔週十月十六日變成十二萬人；十月廿三日激增至卅二萬人。終於在十一月九日數十萬東德人民走上街頭、走向柏林圍牆，用人民力量推倒隔絕自由民主的「柏林圍牆」。這場公民行動後來被稱作「Monday demonstration」（周一示威），成為公民力量推倒極權高牆的史實典範。

「當你們為某件事感到憤怒時，也要像我曾被納粹激怒時一樣，要變成一個強悍的戰士，獻身投入歷史的洪流；而這股洪流也會因為你我的加入，往正義與自由的方向更為邁進。」《世界人權宣言》起草人之一的法國自由人權鬥士黑塞爾（Stephane Hessel）在過世前兩年（2011）以九十三歲高齡在新書《憤怒吧！》中，依然振臂疾呼鼓舞全球自由鬥士：「創造即是抵抗；抵抗即是創造。…年輕人接棒吧！憤怒吧！找到你們憤怒的理由，加入歷史大潮吧！」

反抗來自憤怒，憤怒來自對荒謬的無可容忍。法國哲學家卡謬一生的主題就是「荒謬與反抗」，他書寫荒謬、批判荒謬，也不間斷地採取行動反抗荒謬。他說「反抗是我們的歷史現實，除非逃避現實，否則我們就必須在反抗裡找到我們的價值。」

立法院的威權遺緒正在利用多數暴力輾壓憲政秩序、摧毀得來不易的民主，若坐視悲劇發生而不行動，我們就不配稱作進步公民，也不配享有民主自由。我們必須反擊、必須抵抗、必須用行動遏阻威權反動勢力吞沒民主。

五月十七日開始的立院示威行動只有千餘人；隔週五月廿一日，抗議人數來到三萬人；五月廿四日晚間湧進十萬人包圍立法院。國眾兩黨反動勢力猖狂訕笑，無視憤怒的民意，執意強行通過違憲亂政的法案。朋友們，如果你對此感到無比荒謬與憤怒，就讓Tuesday demonstration（週二示威）或Friday demonstration（週五示威）成為公民力量再度集結的反抗起點吧。

反抗來自憤怒。讓憤怒成為反抗的能量，讓憤怒成為改變的力量。

一九八九年數十萬的東德人推倒「柏林圍牆」；二○二四年憤怒的台灣公民要揮舞青鳥的雙翅，展現最強大的公民力量，一起推倒立院的黑箱高牆！一群人的力量必可守護台灣！進步公民請站出來！

（作者為新台灣和平基金會董事長）

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