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自由廣場》花蓮成「共軍威脅」最前線的啟示

2024/05/27 05:30

◎ 張怡穎

當中共軍艦在台灣周邊海域操演時，花蓮似成共軍威脅的最前線。軍演不僅升高區域緊張情勢，也讓人聯想到一個有趣現象：前花蓮縣長傅崐萁與中國關係密切，然而，演習卻最靠近花蓮。這讓人不得不揶揄，中共欺善怕惡的本性展現無遺。

針對此次軍演，立法院民進黨團迅速發表「反軍演、要和平、護民主」聲明，強烈譴責中共對台灣及周邊區域的武力威脅。綠委沈伯洋指出軍演距離最近的位置正是花蓮。從過去到現在，中共最容易威脅的對象往往是其最親近對象，這種現象在中國內部也屢見不鮮。許多被威脅、被帶走甚至被迫進入小房間的，常常是那些與中共統戰關係密切的人。

傅崐萁長期以來對中國的態度友好，然而，這並未讓花蓮免於成為軍演的威脅目標。這是否意味著中共根本不在意那些親中的地方官員，而是更願意通過威脅他們來達到政治目的？

中共的行為模式，總是在最後時刻譴責分離主義與台獨分子，試圖將內部矛盾轉移到外部敵對勢力上。此外，中共也深知在特定日子裡，可能會有群眾聚集，他們通過渲染「群眾聚集、分離主義、台獨分子」等標籤，進一步升高衝突，將表達反對黑箱操作與擴權法案的公民打壓成破壞兩岸關係的工具。

一旦藐視國會罪通過，立委將可以配合中共的行動，將在街頭抗議的民眾叫來問話，不好好回答就會被罰款。這種做法正是中共喜歡的，通過恐嚇與壓制，削弱民眾的反抗意志，維護其權力的絕對掌控。這也讓我們看到了中共企圖滲透台灣政治，影響台灣民主的手段。

最新民調顯示，逾六成台灣民眾對中共軍演憤怒與不安。而花蓮作為最前線，未來的政治走向也備受關注。傅崐萁與中國的親密關係，是否會在未來改變花蓮的政治局勢？無論政治如何變化，只有在民主與法治的基礎上，花蓮才能真正實現長久的發展與繁榮。

（作者為自營商）

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