自由廣場》台灣民主發展的「邪惡軸心」

◎ 茗言

台灣的政治發展中有三股力量不斷攪動，近日立院強推違反憲法權力分立與制衡原則、且為濫權、擴權的國會改革法案，可視為這三股力量匯聚形成的「邪惡軸心」，對民主進行反噬的結果。

首先，是台灣的「中國代理人」。這些政媒結構原本就心向中國，已是司馬昭之心，路人皆知。日前馬英九高調赴中「朝共」；藍委非得於開議期間排除萬難組團去北京會見王滬寧等跡象，其後隨即發動極具憲政爭議的立法，完全符合中國流亡作家袁紅冰所披露「中共要全面搞亂滲透台灣，戰場就在立法院」，即是策動以民主手段摧毀民主本質。

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第二，追逐權力，毫無是非原則的「政治投機者」，尤以柯文哲、黃國昌為代表。民眾黨八席立委全非區域立委，無民意代表性，其不分區身分需繫屬於黨籍使得存在，等同於柯意志的執行者，國眾兩黨能結合在國會形成多數，並配合國民黨演出，背後的藏鏡人無他，即是柯文者。

第三，狹隘私利、貪婪噬血的「地方勢力」。傅崐萁在國會之亂中展現了可能連歐美先進民主國家國會都難以向背的「肉桶立法」。為了花東兩縣，強推總預算逾二兆元的「環島高鐵」、「國道六號東延花蓮建」、「花東快速公路」等三案，其背後目的絕非人民，而是其所代理的地方勢力與利益。

（作者為台北市民，法學碩士）

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