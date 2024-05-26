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自由廣場》法理面 如何反制違憲法律

2024/05/26 05:30

◎ 吳景欽

國會「改革」法案，在藍白強勢主導下表決，既有擴權疑慮，亦罔顧程序正義。惟面對如此雙重違憲，要以現行法制來糾正，卻有諸多困難。

對立法院通過之法案，若行政院認為窒礙難行，可依憲法增修條文第三條第二項第二款，經總統核可後，移請立法院覆議，若經全體立委二分之一決議維持，行政院長就應接受。故以藍白過半之立院生態，由行政院提起覆議來反制違憲法律的機率，可說微乎其微。

又依憲法增修條文第三條第二項第三款，若有全體立委三分之一，提出對行政院長的不信任案，經全體立委二分之一表決通過，行政院長就應辭職，並呈請總統解散國會。此處除有藍白過半的障礙外，若由執政黨立委提出不信任案，乃是對同黨的行政院長，實有相當大的矛盾。而若此次國會擴權法案，依憲法第七十二條來到總統面前，並以不公布法律來抵制，卻涉及憲法是否賦予總統否決權之爭，必引發更大的政治風暴。故提起憲法訴訟，就為唯一之路。

而依憲法訴訟法第四十九條，只要有立委總額四分之一以上，就可以法律牴觸憲法，向憲法法庭提起訴訟，以為違憲宣告。惟如此棘手之案件，憲法法庭必會開啟言詞辯論，就得讓當事人或利害關係人等為充分準備，並藉由公開審判，以讓全民了解立法之不透明、不守正當程序。但如此的過程，必然漫長，致可能使違憲法律持續存在，致對人民造成侵害。

故在立委提出法規範憲法審查之訴訟時，定得依據憲法訴訟法第四十三條第一項，以權利或公益難以回復之重大損害，且有急迫性，向憲法法庭聲請暫時性處分，經大法官總額三分之二出席、二分之一同意，即可裁定暫時凍結法律效力，期間為六個月。這或許是目前最快、最有效的反制措施。

惟包括司法院正副院長在內七位大法官，將於十月卸任，若在法案通過後，即受理此案，並為暫時性處分，必帶來政治漣漪。尤其在四月，憲法法庭所開啟的生死辯，即引來不小質疑，如今，面對政治性極高的國會「改革」法案，恐生更大爭議。惟本於憲法法庭之獨立與中立性，如此的現實，就不應在其考量範圍之內。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

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