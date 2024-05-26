自由廣場》殺雞儆猴 中國制裁蓋拉格的下一步

◎ 陳永昌

一個月前辭職的前美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格，以強烈挺台抗中立場著稱，中國外交部沒有因為他離開國會而善罷甘休，宣布對其「干涉中國內政、侵犯中方利益」言行實施制裁：不准他入境中國、凍結其在中國財產、禁止中國任何組織或個人跟他進行交易或合作。

蓋拉格早就有不能赴中訪問的覺悟，也未持有任何中國資產，平民身份被列入中方制裁最新名單，又是北京當局宣示大於實質意義的政治動作。

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制裁隨著蓋拉格被故鄉威斯康辛州TitletownTech創投公司延攬為高級策略顧問而來，該公司由美式橄欖球綠灣包裝工隊與軟體業巨擘微軟公司共同合資，時間上恐怕不是巧合。

綠灣包裝工隊四度勇奪超級盃冠軍，是全美唯一由社區居民持股的非盈利職業球隊，蓋拉格從小在綠灣長大，全家都是忠實球迷，太太與兩位女兒並持有股票，為故鄉最知名雇主效力，符合他離職時回歸家庭初衷。美式橄欖球是美國人最喜愛運動項目，制裁波及球團機會微乎其微。

唯一可能受中共制裁牽連是微軟公司。蓋拉格加入TitletownTech創投公司，與微軟大手筆投資威州息息相關。日前，微軟宣布在威州投資卅三億美元建立人工智慧數據中心，美國總統拜登專程前往見證，包括在威斯康辛大學密爾瓦基分校建立美國第一個以製造業為重點的人工智慧聯合創新實驗室，是跟蓋拉格新公司TitletownTech創投合作，他新職任務之一就是協助落實微軟投資計畫。

中國鷹派喉舌《環球時報》引述專家分析，制裁會讓與蓋拉格有業務往來的企業有所顧忌，限制他在商業界的活動空間。英文版《環球時報》直接點名TitletownTech創投公司，耐人尋味的是，該段文字並未出現在《環球時報》中文版同篇報導。

近期，中共下令政府機關電腦排除微軟 Windows作業系統，強制改用中國國產軟體，微軟並準備分組撤離中國人工智慧團隊七百至八百位員工。北京當局殺雞儆猴制裁蓋拉格，他新老闆微軟是不是北京當局眼中的猴，值得注意後續發展。

（作者為企業專業經理人）

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