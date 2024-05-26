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自由共和國》曾進發／砂卡噹 沿路水聲叮叮噹噹

2024/05/26 05:30

2016 09 03 攝于 花蓮 砂卡噹步道（曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

2016 09 03 攝于 花蓮 砂卡噹步道（曾進發作品）

是 巨岩攔阻了淘氣的溪流產生的嬌呼

2016 09 03 攝于 花蓮 砂卡噹步道（曾進發作品）

是 溪流刻深了大理石皺紋引發的長嘯

2016 09 03 攝于 花蓮 砂卡噹步道（曾進發作品）

聲音一路high 翻了16公里的峽谷彎道

砂卡噹.沿路水聲叮叮噹噹

水聲汨汨水聲涓涓水聲淙淙水聲泠泠

水聲嘩嘩水聲淼淼水聲轟轟水聲隆隆

水聲濺濺水聲潺潺水聲叮叮水聲噹噹

像女孩們情竇初開的喃喃自語呀

像女人們談情說愛的輕聲細語呀

像婦人們淘淘不絕的嘮叨絮語呀

泠泠的水聲拍打著歲月的回聲

往日的細語緩緩匯流入砂卡噹溪

叮叮噹噹貫穿我的全身

砂卡噹.沿路水聲叮叮噹噹

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