自由廣場》拒絕國會濫權 遍地開花

◎ 林瑞霞

朋友在臉書Po出讀小五兒子所製作，對這次國會濫權風暴的看法︰「沒有全班討論，就不叫班規」、「國會好好做事，就不怕被藐視」。

繼高雄發起「拒絕濫權，南部發聲」，嘉義也有人號召周五「散步」到嘉義火車站，表達人民的憤怒！甚至連高中生也不忍了，他們將在台南、彰化、嘉義舉辦活動，表達對立院亂象的不滿，「高中生並非什麼都不能做！」，民主價值正在往下深耕。

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中共洞知「台灣前途由台灣人民決定」的國際法原理，針對台灣，早已擬定「用民主埋葬民主」的「民主戰略」。旅澳作家袁紅冰早在今年二月就披露了中共的統戰作戰計畫，《佔領臺灣立法院制高點的統戰戰略要點》，目前是一步步照表操課！

此所以馬英九、尤其傅崐箕急於五月初訪中⋯⋯？為什麼藍白聯手趕在520總統就職前啓動攻勢？是否聽進中國主子的話：香港百萬人，中國政府都輾壓了，還怕台灣人？

危機要如何化解？當然是訴求人民力量，猶記得支持民眾黨的年輕人曾豪氣干雲地說「我們是永遠的在野黨，我們永遠支持改革」！但是連小五的孩子都已看出「沒有民眾黨挺藍作亂，國民黨如何賣台?」民眾黨的300萬支持者必須站出來，阻止白營的失速列車。

這是民主台灣的保衛戰，連高中生、小學生都發聲了，盼全國遍地開花，天佑台灣。

（作者是嘉義市桃山人文舘舘長）

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