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自由廣場》天哪!警總要復辟了？

2024/05/25 05:30

◎ 張麗君

1987年7月14日蔣經國總統解除戒嚴，開放黨禁和報禁，在此之前的戒嚴期間，許多無辜人士遭警備總部「請」去「喝茶」，通常有去無回，成為許多家族的永遠傷痛。

台灣今天自由民主的成果，是前人以鮮血換來；但立法院如今種種脫序行徑，無異想走回專制老路，「立法院職權行使法」一旦實施，立委儼然是「超級大立委」，可要求備詢的官員提供資料，包括公部門保存的人民、企業或團體資料，官員如不配合，將被視為「藐視國會」而受彈劾、懲戒與罰款。不僅如此，立院各委員會更可要求社會人士接受第25條之質詢，個別立委即得於委員會質詢中要求社會人士提供資料，如不提供，即可處以20萬元以下罰鍰。

藍白兩黨聯手以多數優勢強行通過國會擴權和錢坑法案，作法粗暴蠻橫，令人驚嚇，根本是無法無天。此惡法若上路，立委除既有的立法權，還坐擁調查權和行政權，淩駕監察、司法和行政院的職權，任何民主國家的國會都沒有如此可怕的權力。政府和企業的機密也會被迫全部攤在陽光下，民眾可能隨時被扣上「藐視國會」的帽子而遭裁罰，這若不叫做警總復辟，那什麼才是？

藍白兩黨立委的行為，連過去「萬年立委」都不如，我們為什麼要花這麼多錢養他們？

（作者是銘傳大學兼任助理教授）

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